Quốc tế

Diễn biến mới về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Xuân Mai

(NLĐO) - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh các lời kêu gọi ngừng bắn tại biên giới cần phải được gửi đến phía Campuchia.

Theo tờ Bangkok Post, phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia hôm 16-12, ông Anutin bác bỏ cáo buộc từ phía Campuchia rằng Thái Lan sử dụng vũ khí hạng nặng. 

Ông kêu gọi các quan sát viên hãy so sánh vũ khí giữa hai bên. Theo ông, quốc gia láng giềng đã bắn rốc-két BM-21 vào lãnh thổ Thái Lan.

img

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Bangkok Post

Khi được hỏi về thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng các biện pháp thuế quan để gây sức ép buộc hai bên ngừng bắn, ông Anutin từ chối trả lời.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tuyên bố của ông Donald Trump cho rằng có thể chấm dứt cuộc xung đột này, ông Anutin nói: "Ông ấy nên yêu cầu Campuchia ngừng bắn vào Thái Lan trước vì Thái Lan chưa bao giờ nổ súng trước". 

Trong khi đó, theo Phnom Penh Post, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã lên tiếng phản hồi các cáo buộc từ quân đội và truyền thông Thái Lan cho rằng lính đánh thuê nước ngoài có thể đã được thuê tham chiến tại biên giới. Ông Hun Sen khẳng định không có quân đội nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ Campuchia kể từ năm 1993.

Phản hồi của ông được đưa ra sau khi Quân khu 2 của Thái Lan đưa ra nghi vấn Campuchia đã thuê người nước ngoài nói tiếng Anh điều khiển máy bay không người lái. Nghi vấn này đã được truyền thông Thái Lan đăng tải rộng rãi.

Ông Hun Sen nói thêm: "Từng có quân đội nước ngoài nhập cảnh để tiến hành các cuộc tập trận đa phương hoặc song phương trên lãnh thổ Campuchia, đáng chú ý là hải quân nước ngoài đến thông qua cảng Sihanoukville. Đây là một thông lệ bình thường mà các quốc gia khác cũng thực hiện trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng".

Ông làm rõ rằng hiện có nhiều người nước ngoài có quốc tịch khác nhau đang sinh sống tại Campuchia với tư cách là khách du lịch, nhà đầu tư, kỹ thuật viên và công nhân cho cả các công ty nước ngoài và trong nước, nhưng không ai trong số họ tham gia vào lĩnh vực quân sự hoặc chiến đấu.

Hôm 15-12, Đại sứ quán Nga tại Bangkok cũng ra tuyên bố bác bỏ thông tin của truyền thông Thái Lan cáo buộc Campuchia đã thuê lính đánh thuê Nga tham chiến. Đại sứ quán Nga cho hay những cáo buộc này gây nguy hiểm cho sự an toàn của công dân Nga đang đến thăm hoặc sinh sống tại Thái Lan. Đại sứ quán cũng khẳng định Nga không liên quan đến xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.

Tin liên quan

Thái Lan giành lại điểm nóng biên giới, Bộ Ngoại giao Campuchia lên tiếng

Thái Lan giành lại điểm nóng biên giới, Bộ Ngoại giao Campuchia lên tiếng

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát Đền Ta Kwai từ lực lượng Campuchia, song tình hình vẫn còn bất ổn

Điểm nóng xung đột ngày 16-12: Cáo buộc của Campuchia và điều kiện của Thái Lan

(NLĐO) – Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích sâu vào lãnh thổ, ném bom xuống tỉnh Siem Reap - nơi có quần thể đền Angkor nổi tiếng

Thái Lan làm rõ tình hình vịnh Thái Lan, Campuchia nói về việc đóng cửa khẩu

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan cho biết biện pháp ở vịnh Thái Lan là thông báo về “khu vực nguy hiểm cao” đối với các tàu Thái Lan chứ không phải phong tỏa.

