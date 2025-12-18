Đặc phái viên Trung Quốc "tới Thái Lan và Campuchia"

Bloomberg và Bangkok Post dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã cử đặc phái viên về các vấn đề châu Á Deng Xijun tới Campuchia và Thái Lan ngày 18-12 để tiến hành hoà giải.

"Trung Quốc vẫn theo dõi chặt chẽ xung đột biên giới đang diễn ra giữa Campuchia và Thái Lan. Bằng cách riêng của mình, chúng tôi đã và đang tích cực nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng giữa 2 nước" – thông báo trên nói thêm.

Thông báo này do Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok – Thái Lan công bố, theo tờ Bangkok Post.

Các tên lửa chống tăng do Trung Quốc sản xuất được Thái Lan thu giữ từ quân đội Campuchia. Ảnh: Facebook/quân đội Thái Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 đã thành công trong vai trò trung gian hoà giải, đưa Phnom Penh và Bangkok ký Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur tại Malaysia. Khi đó, Washington tuyên bố "sẽ áp dụng các biện pháp thương mại mạnh mẽ" nếu bên nào vi phạm thoả thuận do nhà lãnh đạo Mỹ dàn xếp.

Đặc phái viên Trung Quốc sẽ tới cả Phnom Penh và Bangkok trong bối cảnh đôi bên bùng phát đụng độ dọc theo đường biên giới dài khoảng 800 km vào đầu tháng 12, trong đó có các cuộc không kích của Thái Lan nhằm vào các mục tiêu quân sự của Campuchia.

Hơn 30 người đã thiệt mạng, bao gồm 21 binh sĩ Thái Lan và 12 dân thường Campuchia và hơn nửa triệu người đã phải rời bỏ khu vực giao tranh, theo Bangkok Post.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như hàm ý rằng Trung Quốc không đóng vai trò trong tiến trình hòa bình giữa 2 quốc gia Đông Nam Á này.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết ông đã gọi điện cho cả hai nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia vào tuần trước để tiếp tục thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhưng giao tranh sau đó vẫn tiếp diễn.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2025, cho biết vào ngày 17-12 rằng ông cũng đã liên hệ với các nhà lãnh đạo Thái Lan – Campuchia và cả hai đều nói rằng họ "muốn giải quyết các vụ đụng độ biên giới sớm nhất có thể".

Chuyến đi của đặc phái viên Deng Xijun cũng diễn ra trong bối cảnh Campuchia được cho là sử dụng vũ khí Trung Quốc trong đụng độ. Có các báo cáo cho rằng quân đội Thái Lan đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí do Trung Quốc sản xuất, bao gồm tên lửa chống tăng, từ binh sĩ Campuchia.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin này tại cuộc họp báo ngày 17-12. Người phát ngôn bộ này, ông Quách Gia Kiện, cho biết Bắc Kinh có "hợp tác quốc phòng bình thường" với cả Campuchia lẫn Thái Lan và rằng sự hợp tác này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Thái Lan, đồng minh hiệp ước của Mỹ, sở hữu lực lượng vũ trang lớn hơn và hiện đại hơn so với Campuchia.

Các cuộc tấn công của Thái Lan vào Campuchia bao gồm cả việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, theo Bloomberg.