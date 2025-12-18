HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đặc phái viên Trung Quốc "tới Thái Lan và Campuchia"

Hải Hưng

(NLĐO) – Trung Quốc nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Campuchia–Thái Lan trong bối cảnh đôi bên bùng phát xung đột bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian

Bloomberg và Bangkok Post dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã cử đặc phái viên về các vấn đề châu Á Deng Xijun tới Campuchia và Thái Lan ngày 18-12 để tiến hành hoà giải.

"Trung Quốc vẫn theo dõi chặt chẽ xung đột biên giới đang diễn ra giữa Campuchia và Thái Lan. Bằng cách riêng của mình, chúng tôi đã và đang tích cực nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng giữa 2 nước" – thông báo trên nói thêm. 

Thông báo này do Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok – Thái Lan công bố, theo tờ Bangkok Post.

Đặc phái viên Trung Quốc tới Thái Lan và Campuchia thúc đẩy hòa bình - Ảnh 1.

Các tên lửa chống tăng do Trung Quốc sản xuất được Thái Lan thu giữ từ quân đội Campuchia. Ảnh: Facebook/quân đội Thái Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 đã thành công trong vai trò trung gian hoà giải, đưa Phnom Penh và Bangkok ký Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur tại Malaysia. Khi đó, Washington tuyên bố "sẽ áp dụng các biện pháp thương mại mạnh mẽ" nếu bên nào vi phạm thoả thuận do nhà lãnh đạo Mỹ dàn xếp.

Đặc phái viên Trung Quốc sẽ tới cả Phnom Penh và Bangkok trong bối cảnh đôi bên bùng phát đụng độ dọc theo đường biên giới dài khoảng 800 km vào đầu tháng 12, trong đó có các cuộc không kích của Thái Lan nhằm vào các mục tiêu quân sự của Campuchia. 

Hơn 30 người đã thiệt mạng, bao gồm 21 binh sĩ Thái Lan và 12 dân thường Campuchia và hơn nửa triệu người đã phải rời bỏ khu vực giao tranh, theo Bangkok Post.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như hàm ý rằng Trung Quốc không đóng vai trò trong tiến trình hòa bình giữa 2 quốc gia Đông Nam Á này.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết ông đã gọi điện cho cả hai nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia vào tuần trước để tiếp tục thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhưng giao tranh sau đó vẫn tiếp diễn.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2025, cho biết vào ngày 17-12 rằng ông cũng đã liên hệ với các nhà lãnh đạo Thái Lan – Campuchia và cả hai đều nói rằng họ "muốn giải quyết các vụ đụng độ biên giới sớm nhất có thể".

Chuyến đi của đặc phái viên Deng Xijun cũng diễn ra trong bối cảnh Campuchia được cho là sử dụng vũ khí Trung Quốc trong đụng độ. Có các báo cáo cho rằng quân đội Thái Lan đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí do Trung Quốc sản xuất, bao gồm tên lửa chống tăng, từ binh sĩ Campuchia.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin này tại cuộc họp báo ngày 17-12. Người phát ngôn bộ này, ông Quách Gia Kiện, cho biết Bắc Kinh có "hợp tác quốc phòng bình thường" với cả Campuchia lẫn Thái Lan và rằng sự hợp tác này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Thái Lan, đồng minh hiệp ước của Mỹ, sở hữu lực lượng vũ trang lớn hơn và hiện đại hơn so với Campuchia.

Các cuộc tấn công của Thái Lan vào Campuchia bao gồm cả việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, theo Bloomberg.

Tin liên quan

Diễn biến mới về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Diễn biến mới về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

(NLĐO) - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh các lời kêu gọi ngừng bắn tại biên giới cần phải được gửi đến phía Campuchia.

Thái Lan giành lại điểm nóng biên giới, Bộ Ngoại giao Campuchia lên tiếng

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát Đền Ta Kwai từ lực lượng Campuchia, song tình hình vẫn còn bất ổn

Điểm nóng xung đột ngày 16-12: Cáo buộc của Campuchia và điều kiện của Thái Lan

(NLĐO) – Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích sâu vào lãnh thổ, ném bom xuống tỉnh Siem Reap - nơi có quần thể đền Angkor nổi tiếng

Thái Lan Mỹ Campuchia Trung Quốc xung đột
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo