Điểm nóng xung đột ngày 18-12: Thái Lan - Campuchia phản bác nhau tại Liên hợp quốc

Đại diện Campuchia đã nêu vấn đề đụng độ biên giới với Thái Lan trong cuộc họp của Liên hợp quốc về "Giải quyết hòa bình các tranh chấp biên giới ở Trung Á" và phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) về "Lãnh đạo vì hòa bình".

Bà Rachada Suthepakul - Đại sứ Thái Lan tại Liên hợp quốc - nhấn mạnh các đợt tấn công từ ngày 7-12 “đã gây thương vong cho dân thường và thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng dân sự”, khiến hơn 400.000 người dân phải sơ tán, còn khoảng 200 bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu buộc di dời bệnh nhân và tạm ngừng hoạt động. Gần 400 trường học dừng giảng dạy do giao tranh.

Bà Rachada khẳng định Thái Lan buộc tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đại diện Thái Lan - Campuchia tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: The Nation/Khmer Times

Bà cũng lưu ý Campuchia “tấn công vô cớ” sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan “trình bằng chứng xác minh Campuchia gài mìn PMN-2 trên lãnh thổ Thái Lan và sau khi Bangkok tịch thu tài sản trị giá hàng tỉ USD từ công dân Campuchia bị cho là liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến".

Trước đó, ông Keo Chhea - Đại diện thường trực Campuchia tại Liên hợp quốc - cáo buộc Thái Lan tiếp tục nhắm vào 7 tỉnh của Campuchia, trong đó có Siem Reap - một tỉnh không giáp biên giới với Thái Lan.

Ông tuyên bố các cuộc tấn công khiến 15 thường dân thiệt mạng, làm hơn 409.000 người di dời và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự cũng như đền Preah Vihear.

"Việc Thái Lan tăng cường pháo kích và không kích, vào sâu tới 90 km bên trong khu vực dân cư của Campuchia, rõ ràng là hành động gây hấn chứ không đơn thuần là vấn đề biên giới hay tự vệ" - ông nói.

Cùng ngày 17-12, Bộ Quốc phòng Campuchia đưa tin Thái Lan tiếp tục nã pháo và sử dụng máy bay không người lái thả bom xuống 3 tỉnh Oddar Meanchey, Banteay Meanchey và Preah Vihear.

Trước đó một ngày, quân đội Thái Lan tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn Chong Anh Ma - cứ điểm trọng yếu giữa tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan và tỉnh Preah Vihear của Campuchia - sau nhiều ngày giao tranh dữ dội.

Ngoài Chong Anh Ma, Thái Lan cũng khẳng định đã quản lý các điểm chiến lược trên đỉnh đồi 677 và 500, nhìn ra khu vực này.