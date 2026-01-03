HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Biên giới Thái Lan - Campuchia nhen nhóm căng thẳng trở lại

Cao Lực

(NLĐO) - Thái Lan bác bỏ cáo buộc chiếm giữ lãnh thổ Campuchia hoặc ngăn cản người dân Campuchia trở về nhà, theo Bangkok Post ngày 3-1.

Theo Trung tâm Báo chí Liên hợp về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia (JPCTCBS), những mô tả gần đây của một số hãng truyền thông nước ngoài về việc Thái Lan "chiếm đóng đất đai Campuchia" đã "xuyên tạc thực tế trên thực địa cũng như tình trạng pháp lý của các khu vực đang tranh chấp".

Giới chức Thái Lan khẳng định tất cả hành động của nước này đều diễn ra trong phạm vi quyền tài phán hay trong lãnh thổ có chủ quyền của Thái Lan, hoặc tại những khu vực giáp ranh nơi các tuyên bố biên giới chồng lấn, hiện vẫn được xem xét thông qua các cơ chế song phương và pháp lý.

Giới chức Thái Lan nhấn mạnh nước này không có hành động nào cấu thành hành vi xâm lược hay chiếm đóng lãnh thổ Campuchia.

Theo JPCTCBS, hoạt động của Thái Lan nhằm bảo vệ dân thường, bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn leo thang căng thẳng dọc biên giới với Campuchia.

Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh Ban Nong Chan - khu vực được Campuchia tuyên bố chủ quyền, thuộc tỉnh Sa Kaeo - ban đầu là một làng nông nghiệp hợp pháp của Thái Lan.

img

Binh sĩ Thái Lan dựng rào chắn tạm thời vào ngày 1-1, sau khi kiểm soát khu vực biên giới Ban Nong Chan, tỉnh Sa Kaeo. Ảnh: Bangkok Post

Theo quân đội Thái Lan, sau khi binh sĩ nước này kiểm soát khu vực biên giới Ban Nong Chan, dây thép gai và các container vận chuyển đã được sử dụng để làm rào chắn tạm thời.

Đêm 1-1, kỹ sư quân đội Thái Lan tiến hành dọn dẹp và phá dỡ những công trình mà họ mô tả là cấu trúc do phía Campuchia xây dựng trái phép, đã tồn tại tại khu vực này hơn 40 năm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra khẳng định làng biên giới Chouk Chey đã bị quân đội Thái Lan chiếm giữ bằng vũ lực, gọi đây là một nỗ lực "nhằm sáp nhập lãnh thổ".

Theo ông Pheaktra, binh sĩ Thái Lan đã phá hoại các công trình công cộng, dựng dây thép gai và các container để phân định khu vực, đồng thời bố trí lực lượng nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ đang tranh chấp.

"Việc Thái Lan đơn phương tuyên bố chủ quyền bằng vũ lực còn được thể hiện qua hành động treo quốc kỳ Thái Lan. Campuchia không công nhận bất kỳ sự thay đổi biên giới nào có được từ việc sử dụng vũ lực" - Bộ trưởng Pheaktra tuyên bố.

Ông Pheaktra hoan nghênh việc trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia, như một bước xây dựng lòng tin. Ông kêu gọi hai bên theo đuổi các cơ chế pháp lý theo cam kết của Ủy ban Biên giới chung vào tháng 12-2025.

Tin liên quan

Thái Lan bắt tàu nghi buôn lậu "hàng chiến lược" cho Campuchia

Thái Lan bắt tàu nghi buôn lậu "hàng chiến lược" cho Campuchia

(NLĐO) - Một tàu chở dầu của Thái Lan bị bắt giữ tại vịnh Thái Lan do nghi buôn lậu các mặt hàng chiến lược sang Campuchia.

Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia

(NLĐO) - Thái Lan trao trả 18 binh sĩ Campuchia sau 155 ngày giam giữ, đánh dấu bước tiến đáng kể nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng này.

Thái Lan không thả 18 binh sĩ đúng hạn, Campuchia phản ứng mạnh

(NLĐO) - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã vượt qua mốc 72 giờ hôm 30-12.

Thái Lan Campuchia tranh chấp lãnh thổ
