Cán bộ công an bất ngờ nhận được số tài khoản lạ chuyển tới nửa tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cán bộ công an bất ngờ nhận được số tài khoản lạ chuyển tới nửa tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Bất ngờ nhận được số tiền lớn tới nửa tỉ đồng của người lại chuyển vào tài khoản, một cán bộ thuộc lực lượng PCCC Công an Thanh Hóa đã tìm người trả lại

Ngày 14-3, tin từ Công xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp trả lại số tiền 500 triệu đồng (nửa tỉ đồng) cho người dân trên địa bàn chuyển nhầm vào tài khoản một cán bộ cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa.

Một cảnh sát bất ngờ được số tài khoản lạ chuyên tới nửa tỉ đồng - Ảnh 1.

Anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa (giữa) trả lại người chuyển nhầm

Trước đó, trưa ngày 10-3, anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Nhận thấy đây là số tiền lớn do người khác chuyển nhầm, anh Tuấn đã kịp thời báo cáo chỉ huy, lãnh đạo đơn vị; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an và ngân hàng xác minh thông tin người chuyển tiền để trả lại.

Qua xác minh, số tiền trên thuộc về anh Đỗ Viết T. (SN 1984, ngụ xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi xác minh đúng chủ nhân của số tiền chuyển khoản nhầm, chiều 13-3, dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, anh Triệu Minh Tuấn đã trực tiếp bàn giao đầy đủ số tiền cho anh Đỗ Viết T..

Nhận lại số tiền, anh Đỗ Viết T. đã bày tỏ sự xúc động và lòng cảm kích sâu sắc trước hành động trung thực, đầy trách nhiệm của anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa.

tỉnh Thanh Hóa chuyển khoản cứu nạn, cứu hộ Công an Thanh Hóa chuyển nhầm nửa tỉ đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo