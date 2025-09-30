Ngày 30-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 180 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có việc thực hiện Nghị định 178.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung xử lý ngay những tồn tại, vướng mắc khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh minh hoạ)

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại như: còn 16.009 cơ sở nhà đất cần sắp xếp, 299 xã chưa có xe ô tô, 18 xã chưa mở được tài khoản kho bạc, 32 xã chưa được trả lương tháng 8-2025, nhiều xã chưa bố trí được kế toán trưởng, 39.746 người chưa được chi trả kinh phí theo chính sách quy định tại Nghị định 178 của Chính phủ.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố, Kho bạc nhà nước và các đơn vị liên quan bố trí kế toán trưởng các xã, phường, đặc khu còn thiếu.

Cùng với đó, đăng ký mở tài khoản trả lương và thực hiện chi trả kinh phí theo Nghị định số 178 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 5-10.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát lãng phí; trang bị xe ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định).

Đồng thời, hoàn thành các Nghị định, Thông tư do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng để ban hành theo đúng tiến độ yêu cầu. Các nhiệm vụ nêu trên cần báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-10.

Trước đó, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cũng đã yêu cầu các bộ, ban, ngành và các địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31-8 theo các hướng dẫn đã có. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.