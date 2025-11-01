HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cận cảnh dự án khu dân cư bị kết luận sai phạm ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Dự án khu dân cư 9,8 ha, trong đó có gần 3,3 ha đất công nhưng địa phương không báo cáo dẫn đến việc giao đất không qua đấu giá trái quy định

Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kết luận 04/KL-TT đối với dự án khu dân cư theo quy hoạch (trước đó được lấy tên thương mại PNR Estella) tại xã Tân An do Công ty CP Nông sản Đông Việt (Công ty Đông Việt) làm chủ đầu tư.

Dự án bị kết luận nhiều sai phạm về chỉ định chủ đầu tư và việc giao đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là trái với quy định.

Toàn cảnh dự án khu dân cư có tên thương mại PNR Estella bị kết luận nhiều vi phạm

Theo đó, Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An có diện tích 9,8 ha với tổng vốn đầu tư 117,6 tỉ đồng được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 8-2018, tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (cũ).

Kết luận thanh tra nêu rõ, qua kiểm tra thể hiện dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai quyết định chủ trương đầu tư; chủ đầu tư đã nộp tiền ký quỹ, chuyển tiền cho cơ quan nhà nước để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, giao đất; chủ đầu tư đã triển khai thực hiện dự án.

Dự án chưa hoàn thành nên chưa có đủ cơ sở đánh giá được hiệu quả theo mục tiêu của dự án, nhưng việc chậm triển khai dự án, kéo dài có thể dẫn đến làm giảm hiệu quả sử dụng đất, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Kết luận Thanh tra xác định tại thời điểm UBND tỉnh ra quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án, đất vẫn do các hộ cá nhân, gia đình và tổ chức đang sử dụng, chủ đầu tư chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp nên phải đấu thầu dự án.

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư lại tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chỉ định Công ty Đông Việt làm chủ đầu tư dự án là không đúng quy định pháp luật.

Vi phạm trên chủ yếu do chủ quan của cơ quan tham mưu trong nghiên cứu, áp dụng pháp luật. Cạnh đó, một phần nguyên nhân khách quan là tại thời điểm thực hiện thủ tục dự án các quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2014 chưa đầy đủ nên cách hiểu, áp dụng pháp luật chưa phù hợp.

Trách nhiệm chính, theo Thanh tra tỉnh là thuộc về lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) và các phòng ban, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, UBND huyện Vĩnh Cửu đã không báo cáo cơ quan chuyên môn về gần 3,3 ha đất công. Điều này dẫn đến việc tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chủ trương đầu tư không thông qua đấu giá. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Cửu, các phòng ban và cá nhân liên quan.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 2.

Theo kết luận thanh tra, về lĩnh vực đầu tư, việc tham mưu quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chỉ định chủ đầu tư dự án (Công ty Đông Việt) là không đúng quy định pháp luật. Trách nhiệm chính thuộc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Phó Giám đốc phụ trách, các phòng ban và cá nhân có liên quan (tại thời điểm năm 2018).

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 3.

Việc xác định nguồn gốc đất, trong dự án có diện tích đất công nhưng UBND huyện Vĩnh Cửu (cũ) không báo cáo, dẫn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư không thông qua đấu giá. Đồng thời, việc tham mưu quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại khi dự án chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở là không đúng quy định.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 4.

Về lĩnh vực đất đai, UBND huyện Vĩnh Cửu đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Tuy nhiên, đến nay chưa thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với diện tích 650 m, dẫn đến việc chủ đầu tư chưa xây dựng công trình xử lý nước thải, là không đúng quy định.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 5.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 6.

Trước những vấn đề tồn đọng tại dự án này, Thanh tra tỉnh kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp khó khăn vướng mắc chung theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, xem xét, báo cáo, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho áp dụng biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An, đồng thời sớm đưa dự án vào khai thác phù hợp quy hoạch và nhu cầu phát triển của tỉnh, tránh lãng phí.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 7.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 8.

Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các nội dung tồn tại, hạn chế đã nêu trên. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các nội dung tồn tại, hạn chế đã nêu tại phần kết luận.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 9.

Giao Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, việc kinh doanh bất động sản để xử lý theo quy định. UBND xã Tân An có nhiệm vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 650 m2 chưa hoàn thành việc bồi thường. Rà soát việc thi công xây dựng 7 công trình trên đất khu vực dự án của Công ty Đông Việt để xử lý theo quy định.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 10.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 11.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 12.

Khu dân cư PNR Estella ở Đồng Nai bị kết luận sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 13.

Một số hình ảnh tại dự án. Mấy năm trước đó, dự án PNR Estella đã được quảng bá, rao bán rầm rộ. Hiện tại dự án tạm dừng triển khai do kết luận của Kiểm toán Nhà nước kết luận sai phạm trước đó.

