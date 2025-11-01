Cận cảnh dự án khu dân cư bị kết luận sai phạm ở Đồng Nai

Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kết luận 04/KL-TT đối với dự án khu dân cư theo quy hoạch (trước đó được lấy tên thương mại PNR Estella) tại xã Tân An do Công ty CP Nông sản Đông Việt (Công ty Đông Việt) làm chủ đầu tư.
Dự án bị kết luận nhiều sai phạm về chỉ định chủ đầu tư và việc giao đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là trái với quy định.
Toàn cảnh dự án khu dân cư có tên thương mại PNR Estella bị kết luận nhiều vi phạm
Theo đó, Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An có diện tích 9,8 ha với tổng vốn đầu tư 117,6 tỉ đồng được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 8-2018, tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (cũ).
Kết luận thanh tra nêu rõ, qua kiểm tra thể hiện dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai quyết định chủ trương đầu tư; chủ đầu tư đã nộp tiền ký quỹ, chuyển tiền cho cơ quan nhà nước để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, giao đất; chủ đầu tư đã triển khai thực hiện dự án.
Dự án chưa hoàn thành nên chưa có đủ cơ sở đánh giá được hiệu quả theo mục tiêu của dự án, nhưng việc chậm triển khai dự án, kéo dài có thể dẫn đến làm giảm hiệu quả sử dụng đất, gây lãng phí tài nguyên đất đai.
Kết luận Thanh tra xác định tại thời điểm UBND tỉnh ra quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án, đất vẫn do các hộ cá nhân, gia đình và tổ chức đang sử dụng, chủ đầu tư chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp nên phải đấu thầu dự án.
Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư lại tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chỉ định Công ty Đông Việt làm chủ đầu tư dự án là không đúng quy định pháp luật.
Vi phạm trên chủ yếu do chủ quan của cơ quan tham mưu trong nghiên cứu, áp dụng pháp luật. Cạnh đó, một phần nguyên nhân khách quan là tại thời điểm thực hiện thủ tục dự án các quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2014 chưa đầy đủ nên cách hiểu, áp dụng pháp luật chưa phù hợp.
Trách nhiệm chính, theo Thanh tra tỉnh là thuộc về lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) và các phòng ban, cá nhân liên quan.
Bên cạnh đó, UBND huyện Vĩnh Cửu đã không báo cáo cơ quan chuyên môn về gần 3,3 ha đất công. Điều này dẫn đến việc tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chủ trương đầu tư không thông qua đấu giá. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Cửu, các phòng ban và cá nhân liên quan.
