Cận cảnh hiện trạng khu dân cư bị kết luận thanh tra "vi phạm" ở Đồng Nai

Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ rõ loạt vướng mắc tại Dự án Khu dân cư theo quy hoạch ở xã An Phước (KDC An Phước, tỉnh Đồng Nai) do Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài làm chủ đầu tư. Dự án được các sàn bất động sản quảng cáo dưới tên Eco Town Long Thành.

Toàn cảnh khu dân cư tại xã An Phước

Năm 2018, Công ty Thái Thành Tài đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đã nộp tiền ký quỹ, chuyển tiền cho cơ quan Nhà nước để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan thẩm quyền đã thực hiện việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, giao đất, chủ đầu tư đã triển khai dự án. Dự án phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương.

Tuy nhiên, dự án chưa thể triển khai tiếp được do Kiểm toán Nhà nước kết luận có sai phạm được nêu trong báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Đồng Nai. Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ rõ loạt vướng mắc tại Dự án KDC An Phước là do chậm tiến độ, pháp lý thiếu chặt chẽ, trách nhiệm cơ quan tham mưu chưa được làm rõ, còn nhiều điểm chưa phù hợp Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014 và Luật Nhà ở 2014.

Theo kết luận thanh tra, Dự án KDC An Phước với quy mô 9,14 ha, vốn 165 tỉ đồng, quy mô dân số 1.856 người. Theo quy định, nhà đầu tư phải ký quỹ bảo đảm thực hiện, nộp tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng. Thế nhưng, mãi đến tháng 9-2020, Công ty Thái Thành Tài mới ký quỹ hơn 3,9 tỉ đồng, trễ gần 2 năm so với cam kết.

Hàng loạt vướng mắc tại dự án trên liên quan đến quy hoạch, đất đai và nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó, thủ tục đất đai vẫn chưa hoàn tất. Tháng 10-2020, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc giao hơn 9,14 ha đất cho Công ty Thái Thành Tài.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây là đất thuộc diện Nhà nước thu hồi, phải đấu giá quyền sử dụng đất. Việc giao đất trực tiếp cho nhà đầu tư không qua đấu giá là trái quy định Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014 và Luật Đấu thầu 2013. Đây là một trong những nội dung nổi cộm mà Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ rõ loạt vướng mắc tại Dự án Khu dân cư An Phước.

Sau 7 năm có chủ trương đầu tư, dự án vẫn ngổn ngang

Về môi trường, tháng 8-2020, UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong vấn đề quy hoạch, dự án được bổ sung vào chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết 23/NQ-HĐND hồi tháng 7-2021.

Mặc dù vậy, tiến độ triển khai vẫn không có chuyển biến. Chủ đầu tư liên tục xin gia hạn, dẫn đến hai lần điều chỉnh chủ trương và lùi thời hạn hoàn thành ban đầu từ năm 2021 đến tháng 7-2026.

Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng phía Công ty Thái Thành Tài đã ký nhiều hợp đồng góp vốn, giữ chỗ với hơn 120 khách hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn, số tiền huy động gần 100 tỉ đồng, tương đương gần 60% tổng vốn đầu tư.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ rõ loạt vướng mắc tại dự án khu dân cư An Phước khi nhấn mạnh: Cơ quan tham mưu chưa làm rõ nghĩa vụ tài chính, chưa xác định chính xác tiền sử dụng đất, chưa hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Trong báo cáo, Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ rõ loạt vướng mắc tại Dự án Khu dân cư An Phước, nhấn mạnh tiến độ chậm, pháp lý chưa đầy đủ và nguy cơ rủi ro với người dân góp vốn. Song song với những hạn chế của nhà đầu tư, các cơ quan chức năng cũng bộc lộ thiếu sót.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai (cũ) tham mưu quyết định chủ trương đầu tư khi chưa đủ điều kiện về đất; Sở Xây dựng (cũ) chưa kịp thời công khai quy hoạch chi tiết, chưa giám sát việc cắm mốc giới; Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) nhiều lần chậm trễ trong xác định giá đất cụ thể. Chính những sai sót này khiến dự án rơi vào tồn đọng, kéo dài gần một thập kỷ.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp khó khăn, vướng mắc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét áp dụng tháo gỡ theo Nghị quyết 170/2024/QH15 để dự án có cơ sở pháp lý tiếp tục triển khai.

Kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các nội dung tồn tại, hạn chế đã nêu. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các nội dung tồn tại, hạn chế đã nêu tại phần kết luận.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành rà soát toàn diện: Sở Tài chính xử lý quyết định chủ trương đầu tư và nghĩa vụ tài chính; Sở Xây dựng kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch; Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Thuế tỉnh Đồng Nai xác định giá đất, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.



