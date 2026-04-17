Một phường ở Đà Nẵng ra mắt thư viện điện tử miễn phí cho người dân

Ngày 17-4, UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết đã chính thức vận hành thư viện điện tử miễn phí cho toàn dân tại địa chỉ Thuvienanhai.danang.gov.vn. Lễ ra mắt được tổ chức tại buổi khai mạc Hội sách An Hải năm 2026 được tổ chức vào tối trước đó (ngày 16-4).

Giao diện trang Thư viện điện tử phường An Hải, TP Đà Nẵng

Hội sách An Hải năm 2026, nhằm tôn vinh giá trị của sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, nhấn mạnh sách là kho tàng tri thức của nhân loại, góp phần bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách con người, đồng thời là cầu nối mở ra những chân trời tri thức mới.

Trong bối cảnh kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ, dù có nhiều phương tiện tiếp cận thông tin hiện đại, sách vẫn giữ vai trò nền tảng trong việc nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập, hướng đến cộng đồng văn minh, phát triển bền vững.

Với chủ đề “Sách - Kết nối quá khứ, kiến tạo tương lai”, hội sách năm nay truyền đi thông điệp mỗi cuốn sách không chỉ lưu giữ tri thức của quá khứ mà còn là nền tảng để kiến tạo tương lai.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo phường An Hải ra mắt trang Thư viện điện tử của phường

Đáng chú ý, hội sách quy tụ nhiều đầu sách thuộc đa dạng lĩnh vực, phục vụ nhu cầu đọc của nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, người dân còn được tham gia các hoạt động như kể chuyện, vẽ tranh, xếp sách nghệ thuật; giao lưu, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian; cùng nhiều chương trình trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng dành cho thanh thiếu nhi và cộng đồng.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là sự kiện ra mắt thư viện điện tử tại địa chỉ Thuvienanhai.danang.gov.vn. Đây được xem là bước tiến trong ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển văn hóa đọc tại địa phương.

Trải nghiệm của PV, website thư viện điện tử được vận hành thông suốt, truy cập dễ dàng. Bước đầu, các đầu sách được giới thiệu, hướng dẫn trực quan, góp phần giúp người dân nhanh chóng tiếp cận nguồn tài nguyên sách trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng.