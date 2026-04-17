Một phường ở Đà Nẵng ra mắt thư viện điện tử miễn phí cho người dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Một phường ở Đà Nẵng ra mắt thư viện điện tử miễn phí cho người dân

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Phường An Hải, Đà Nẵng khai mạc hội sách và chính thức đưa vào hoạt động thư viện điện tử, mở rộng không gian tiếp cận tri thức cho cộng đồng.

Ngày 17-4, UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết đã chính thức vận hành thư viện điện tử miễn phí cho toàn dân tại địa chỉ Thuvienanhai.danang.gov.vn. Lễ ra mắt được tổ chức tại buổi khai mạc Hội sách An Hải năm 2026 được tổ chức vào tối trước đó (ngày 16-4).

Thư viện điện tử miễn phí tại phường An Hải Đà Nẵng: Khai mở tri thức cho cộng đồng - Ảnh 1.

Giao diện trang Thư viện điện tử phường An Hải, TP Đà Nẵng

Hội sách An Hải năm 2026, nhằm tôn vinh giá trị của sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, nhấn mạnh sách là kho tàng tri thức của nhân loại, góp phần bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách con người, đồng thời là cầu nối mở ra những chân trời tri thức mới.

Trong bối cảnh kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ, dù có nhiều phương tiện tiếp cận thông tin hiện đại, sách vẫn giữ vai trò nền tảng trong việc nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập, hướng đến cộng đồng văn minh, phát triển bền vững.

Với chủ đề “Sách - Kết nối quá khứ, kiến tạo tương lai”, hội sách năm nay truyền đi thông điệp mỗi cuốn sách không chỉ lưu giữ tri thức của quá khứ mà còn là nền tảng để kiến tạo tương lai.

Thư viện điện tử miễn phí tại phường An Hải Đà Nẵng: Khai mở tri thức cho cộng đồng - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo phường An Hải ra mắt trang Thư viện điện tử của phường

Đáng chú ý, hội sách quy tụ nhiều đầu sách thuộc đa dạng lĩnh vực, phục vụ nhu cầu đọc của nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, người dân còn được tham gia các hoạt động như kể chuyện, vẽ tranh, xếp sách nghệ thuật; giao lưu, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian; cùng nhiều chương trình trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng dành cho thanh thiếu nhi và cộng đồng.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là sự kiện ra mắt thư viện điện tử tại địa chỉ Thuvienanhai.danang.gov.vn. Đây được xem là bước tiến trong ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển văn hóa đọc tại địa phương.

Trải nghiệm của PV, website thư viện điện tử được vận hành thông suốt, truy cập dễ dàng. Bước đầu, các đầu sách được giới thiệu, hướng dẫn trực quan, góp phần giúp người dân nhanh chóng tiếp cận nguồn tài nguyên sách trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng.

Tin liên quan

Phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú kiến nghị gì với tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng?

Phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú kiến nghị gì với tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng?

(NLĐO) - 4 phường kiến nghị TP Đà Nẵng sớm hoàn thiện quy hoạch chung, trong đó kế thừa định hướng phát triển của đô thị Tam Kỳ trước đây

Hình ảnh hạ giải bảo tàng trên thành cổ 200 tuổi ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Bảo tàng Đà Nẵng cũ bên trong Thành Điện Hải đã được đập bỏ, nhường mặt bằng cho giai đoạn phục dựng di tích quốc gia đặc biệt này.

Đà Nẵng lên danh sách 119 cơ sở nhà, đất công dôi dư để cho thuê

(NLĐO) - Trong danh sách 119 cơ sở nhà, đất công dôi dư có nhiều trụ sở ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, dự kiến sẽ đấu giá cho thuê hoặc niêm yết giá

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo