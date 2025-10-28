Trưa 28-10, ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên địa bàn vừa có một cụ bà tử vong trong lúc mưa lũ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân địa phương sang nhà để hỏi thăm tình hình mưa lũ thì phát hiện cụ Nguyễn Thị A (93 tuổi, thôn Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc) đã tử vong trong nhà.

Cụ A được phát hiện tử vong trong nhà, nằm úp xuống dòng nước lũ ngập quá đầu gối

Thi thể của cụ nằm úp mặt xuống dòng nước lũ. Đáng chú ý, chồng cụ A cũng đã hơn 90 tuổi, bị bỏng nước sôi khoảng 5-6 ngày trước, đang nằm ở trên gác.

Theo người dân địa phương, cụ A nhà cửa kiên cố, có gác lửng ở trên. Nhà con cái của cụ ở sát bên. Ông Khương nhận định rất có thể, trong lúc đi xuống cầu thang, cụ A bị trượt ngã mà không ai biết, dẫn đến tử vong.

Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết do mưa lớn, thủy điện ở phía thượng nguồn xả lũ, nước sông Vu Gia qua địa bàn của xã dâng cao, ở mức trên báo động 3. Đây là vùng rốn lũ, có 80% nhà cửa của người dân trên địa bàn xã bị ngập sâu. Hiện tại, nước sông đang xuống nhưng rất chậm.

UBND xã đã chỉ đạo cho ban nhân dân thôn Nghĩa Mỹ đến thăm hỏi, động viên gia đình cụ A và hỗ trợ cho gia đình để lo hậu sự.

