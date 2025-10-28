HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cận cảnh nước dâng cao ở Đà Nẵng và Quảng Trị, cụ bà 93 tuổi đuối nước trong nhà

Tr Thường- Đ. Nghĩa

(NLĐO) – Trong khi đó, tại Quảng Trị, một người đàn ông chèo thuyền vớt gỗ trên sông Thạch Hãn thì mất tích trong đêm

Trưa 28-10, ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên địa bàn vừa có một cụ bà tử vong trong lúc mưa lũ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân địa phương sang nhà để hỏi thăm tình hình mưa lũ thì phát hiện cụ Nguyễn Thị A (93 tuổi, thôn Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc) đã tử vong trong nhà.

Cụ bà 93 tuổi tử vong thương tâm trong vùng rốn lũ Đà Nẵng gây xôn xao - Ảnh 1.

Cụ A được phát hiện tử vong trong nhà, nằm úp xuống dòng nước lũ ngập quá đầu gối

Thi thể của cụ nằm úp mặt xuống dòng nước lũ. Đáng chú ý, chồng cụ A cũng đã hơn 90 tuổi, bị bỏng nước sôi khoảng 5-6 ngày trước, đang nằm ở trên gác.

Theo người dân địa phương, cụ A nhà cửa kiên cố, có gác lửng ở trên. Nhà con cái của cụ ở sát bên. Ông Khương nhận định rất có thể, trong lúc đi xuống cầu thang, cụ A bị trượt ngã mà không ai biết, dẫn đến tử vong.

Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết do mưa lớn, thủy điện ở phía thượng nguồn xả lũ, nước sông Vu Gia qua địa bàn của xã dâng cao, ở mức trên báo động 3. Đây là vùng rốn lũ, có 80% nhà cửa của người dân trên địa bàn xã bị ngập sâu. Hiện tại, nước sông đang xuống nhưng rất chậm.

UBND xã đã chỉ đạo cho ban nhân dân thôn Nghĩa Mỹ đến thăm hỏi, động viên gia đình cụ A và hỗ trợ cho gia đình để lo hậu sự.

Chèo thuyền vớt gỗ trên sông Thạch Hãn, người đàn ông mất tích trong đêm

Trưa 28-10, ông Trần Thiện Nhân, Chủ tịch UBND xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đang chèo thuyền vớt gỗ tạp trên sông Thạch Hãn.

Người đàn ông mất tích được xác định là ông Trịnh Đình Th. (SN 1968, ngụ thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử).

Chèo thuyền vớt gỗ trên sông, người đàn ông mất tích trong đêm - Ảnh 1.

Nước sông Thạch Hãn dâng cao, chảy xiết, rất nguy hiểm

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 27-10, ông Th. chèo thuyền nhỏ ra sông Thạch Hãn để vớt gỗ tạp, đến 11 giờ ngày 28-10 vẫn chưa trở về nhà.

"Các đơn vị đang triển khai tìm kiếm nhưng đến trưa nay vẫn chưa rõ tung tích ông Th." - ông Trần Thiện Nhân nói.

Được biết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nước sông Thạch Hãn dâng cao, chảy xiết. Đến trưa 28-10, mực nước trên sông Thạch Hãn đoạn qua phường Quảng Trị đạt 4,54m, vượt báo động 2 là 0,04mm.

chết thương tâm Đà Nẵng
