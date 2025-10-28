Trưa 28-10, ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên địa bàn vừa có một cụ bà tử vong trong lúc mưa lũ.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân địa phương sang nhà để hỏi thăm tình hình mưa lũ thì phát hiện cụ Nguyễn Thị A (93 tuổi, thôn Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc) đã tử vong trong nhà.
Thi thể của cụ nằm úp mặt xuống dòng nước lũ. Đáng chú ý, chồng cụ A cũng đã hơn 90 tuổi, bị bỏng nước sôi khoảng 5-6 ngày trước, đang nằm ở trên gác.
Theo người dân địa phương, cụ A nhà cửa kiên cố, có gác lửng ở trên. Nhà con cái của cụ ở sát bên. Ông Khương nhận định rất có thể, trong lúc đi xuống cầu thang, cụ A bị trượt ngã mà không ai biết, dẫn đến tử vong.
Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết do mưa lớn, thủy điện ở phía thượng nguồn xả lũ, nước sông Vu Gia qua địa bàn của xã dâng cao, ở mức trên báo động 3. Đây là vùng rốn lũ, có 80% nhà cửa của người dân trên địa bàn xã bị ngập sâu. Hiện tại, nước sông đang xuống nhưng rất chậm.
UBND xã đã chỉ đạo cho ban nhân dân thôn Nghĩa Mỹ đến thăm hỏi, động viên gia đình cụ A và hỗ trợ cho gia đình để lo hậu sự.
Trưa 28-10, ông Trần Thiện Nhân, Chủ tịch UBND xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đang chèo thuyền vớt gỗ tạp trên sông Thạch Hãn.
Người đàn ông mất tích được xác định là ông Trịnh Đình Th. (SN 1968, ngụ thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử).
Nước sông Thạch Hãn dâng cao, chảy xiết, rất nguy hiểm
Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 27-10, ông Th. chèo thuyền nhỏ ra sông Thạch Hãn để vớt gỗ tạp, đến 11 giờ ngày 28-10 vẫn chưa trở về nhà.
"Các đơn vị đang triển khai tìm kiếm nhưng đến trưa nay vẫn chưa rõ tung tích ông Th." - ông Trần Thiện Nhân nói.
Được biết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nước sông Thạch Hãn dâng cao, chảy xiết. Đến trưa 28-10, mực nước trên sông Thạch Hãn đoạn qua phường Quảng Trị đạt 4,54m, vượt báo động 2 là 0,04mm.
