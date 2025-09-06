HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh

Minh Chiến

(NLĐO)- Xe thiết giáp chở quân XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất là dòng xe hiện đại, được trang bị hỏa lực mạnh.

Được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, phát triển và sản xuất, XTC-02 là dòng xe thiết giáp chở quân hiện đại, tích hợp hỏa lực mạnh mẽ cùng khả năng cơ động vượt trội.

Xe XTC-02 xuất hiện tại diễu hành, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 vừa qua. Đáng chú ý, xe đang được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội), thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 1.

Xe thiết giáp chở quân XTC-02 do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất

Xe XTC-02 xuất hiện tại diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 vừa qua. Đáng chú ý, xe đang được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội), thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Với chiều dài 7,185 m, rộng 2,76 m, cao 2,225 m và khoảng sáng gầm 400 mm, XTC-02 có khả năng chở 9 chiến sĩ cùng 3 thành viên kíp lái, tổng khối lượng chiến đấu lên tới 12,7 tấn.

Xe được trang bị: Súng máy cao xạ 12,7 mm; Đại liên 7,62 mm; Hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, ổn định cân bằng, có thể bám bắt và khai hỏa mục tiêu ngay cả khi đang di chuyển, hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm.

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 2.

Xe thiết giáp XTC-02 tham gia buổi sơ duyệt A80 vừa qua

Về khả năng vận hành, XTC-02 đạt vận tốc tối đa 95 km/giờ trên đường nhựa, 12 km/giờ khi bơi, dự trữ hành trình lên đến 800 km. Xe có thể vượt dốc đứng 31 độ, sườn nghiêng 25 độ, hào rộng 0,8 m, vách đứng cao 0,4 m. Vỏ xe chống đạn hiệu quả trước đạn 7,62 x 39 mm xuyên lõi thép, kính chống đạn chịu được đạn 7,62 x 54 mm xuyên lõi hợp kim.

Ngoài ra, xe còn tích hợp: Hệ thống phát hiện và phòng chống tác nhân hóa học, phóng xạ; Cảnh báo chiếu xạ laser; Chữa cháy tự động; Phóng đạn khói; Bộ thông tin vô tuyến điện VRU812S nhảy tần cấp chiến thuật; Bộ thông thoại nội bộ hiện đại.

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02:


Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 3.

Xe thiết giáp chở quân XTC-02 được trang bị hỏa lực mạnh

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 4.

XTC-02 là dòng xe chở quân hiện đại

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 5.

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 6.

Kính chống đạn chịu được đạn 7,62 x 54 mm xuyên lõi hợp kim

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 7.

Vỏ xe chống đạn hiệu quả trước đạn 7,62 x 39 mm xuyên lõi thép

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 8.

Xe có thể vượt dốc đứng 31 độ, sườn nghiêng 25 độ, hào rộng 0,8 m, vách đứng cao 0,4 m.

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 9.

Các trang bị trên xe XTC-02

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 10.

Xe được trang bị: Súng máy cao xạ 12,7 mm; Đại liên 7,62 mm; Hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, ổn định cân bằng, có thể bám bắt và khai hỏa mục tiêu ngay cả khi đang di chuyển, hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm.

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 11.

Về khả năng vận hành, XTC-02 đạt vận tốc tối đa 95 km/giờ trên đường nhựa, 12 km/giờ khi bơi, dự trữ hành trình lên đến 800 km.

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 12.

Xe có hệ thống phát hiện và phòng, chống tác nhân hóa học, phóng xạ, hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser, hệ thống chữa cháy tự động, phóng đạn khói. Ngoài ra, xe có đài vô tuyến điện VRU812S nhảy tần cấp chiến thuật sóng cực ngắn cùng bộ thông thoại nội bộ.

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 13.

Cận cảnh lốp xe XTC-02

Cận cảnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam sản xuất với hoả lực mạnh- Ảnh 14.

Xe có chiều dài 7,185 m, rộng 2,76 m, cao 2,225 m

Tin liên quan

Cận cảnh xe tăng T-90S hiện đại nhất của Binh chủng Tăng thiết giáp

Cận cảnh xe tăng T-90S hiện đại nhất của Binh chủng Tăng thiết giáp

(NLĐO)- Xe tăng T-90S sở hữu giáp phản ứng nổ, pháo 125 mm bắn tên lửa, hỏa lực mạnh, cơ động cao.

VIDEO: Cận cảnh chi chít 440 vết đạn bắn trên chiếc Lạc Hồng 900 LX của VinFast

(NLĐO)- Lạc Hồng 900 LX của VinFast là dòng xe giới hạn mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, biểu tượng tự hào mới của sự “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”.

Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

(NLĐO)- Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố.

