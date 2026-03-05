Cần có cơ chế đặc thù cho ngành giáo dục TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cần có cơ chế đặc thù cho ngành giáo dục TPHCM

GIANG NAM

(NLĐO) - Bà Lê Thụy Mỵ Châu cam kết thúc đẩy cơ chế đặc thù cho giáo dục TPHCM, nâng chất lượng đào tạo và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục

Chiều 5-3, tại phường Gò Vấp, các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031) tại đơn vị bầu cử số 9 TPHCM tiếp tục tiếp xúc cử tri các phường Gò Vấp, An Nhơn và Hạnh Thông.

Trong chương trình hành động, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, bà sẽ nỗ lực đưa tiếng nói từ thực tiễn ngành giáo dục thành phố đến Quốc hội, góp phần xây dựng các chính sách phù hợp với đặc thù của một đô thị lớn, năng động và đang phát triển nhanh.

Ứng cử viên ĐBQH Lê Thụy Mỵ Châu: Cần có cơ chế đặc thù cho ngành giáo dục TPHCM - Ảnh 1.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, TPHCM là trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, vì vậy giáo dục cần được đầu tư và phát triển tương xứng để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, trước áp lực gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống giáo dục thành phố đang đối mặt nhiều thách thức như quá tải trường lớp, sĩ số học sinh đông và yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học.

Từ thực tiễn đó, bà cho rằng TPHCM cần có cơ chế đặc thù mạnh mẽ hơn cho ngành giáo dục, giúp thành phố chủ động nguồn lực đầu tư, đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo. Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, bà cam kết tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến giáo dục; đồng thời đề xuất những giải pháp phù hợp với đặc điểm của một đô thị đặc biệt.

Một trong những ưu tiên của bà là thúc đẩy đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất trường lớp, từng bước giảm sĩ số học sinh, cải thiện môi trường học tập, nhất là tại các khu vực đông dân cư và khu công nghiệp – nơi tập trung đông con em công nhân - lao động nhập cư. Theo bà, bảo đảm điều kiện học tập tốt không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần tạo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi học sinh.

Bên cạnh đó, bà xác định cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, giáo dục cần chú trọng trang bị cho học sinh tư duy sáng tạo, kỹ năng số, năng lực ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu. 

Thành phố cũng cần mở rộng các chương trình giáo dục tiên tiến, tăng cường giảng dạy tiếng Anh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy.

Ứng cử viên ĐBQH Lê Thụy Mỵ Châu: Cần có cơ chế đặc thù cho ngành giáo dục TPHCM - Ảnh 2.

Cử tri Võ Thành Viên (phường Gò Vấp) phát biểu

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, giáo dục cũng cần gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Do đó, cần tăng cường kết nối giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học với doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, kinh tế số hay kinh tế xanh. Việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường lao động sẽ góp phần giúp TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước...

Hình ảnh các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031) tại đơn vị bầu cử số 9 TPHCM, tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 5-3:

Ứng cử viên ĐBQH Lê Thụy Mỵ Châu: Cần có cơ chế đặc thù cho ngành giáo dục TPHCM - Ảnh 3.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Ứng cử viên ĐBQH Lê Thụy Mỵ Châu: Cần có cơ chế đặc thù cho ngành giáo dục TPHCM - Ảnh 4.

Ông Trần Hoàng Ngân – Nhà giáo Ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới

Ứng cử viên ĐBQH Lê Thụy Mỵ Châu: Cần có cơ chế đặc thù cho ngành giáo dục TPHCM - Ảnh 5.

Bà Triệu Lệ Khánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định

Ứng cử viên ĐBQH Lê Thụy Mỵ Châu: Cần có cơ chế đặc thù cho ngành giáo dục TPHCM - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hải Nam – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 9 gồm:

Bà Lê Thụy Mỵ Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM;

Thượng tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;

Bà Triệu Lệ Khánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định;

Ông Nguyễn Hải Nam – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

Ông Trần Hoàng Ngân – Nhà giáo Ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan

Đặc biệt quan tâm, chăm sóc lao động ngoại tỉnh

Đặc biệt quan tâm, chăm sóc lao động ngoại tỉnh

(NLĐO) - Tiếp xúc cử tri, ông Bùi Thanh Nhân đặc biệt quan tâm đến lao động nhập cư, lao động nữ và lao động trong khu vực phi chính thức, lao động yếu thế

Cử tri phường Minh Phụng mong muốn bảo đảm việc làm, tiếp cận nhà ở xã hội

(NLĐO) - Nhiều ý kiến của cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến phát triển giáo dục, các chính sách việc làm, an sinh xã hội…

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM: Bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri

(NLĐO) - Việc bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri. Vì vậy, các địa phương cần chủ động rà soát, nắm bắt sớm nguyện vọng của cử tri

nguồn nhân lực chất lượng cao cơ sở vật chất phương pháp dạy học tiếp xúc cử tri ngành giáo dục đổi mới, sáng tạo đại biểu quốc hội Lê Thụy Mỵ Châu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo