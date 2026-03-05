Cần có cơ chế đặc thù cho ngành giáo dục TPHCM

Chiều 5-3, tại phường Gò Vấp, các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031) tại đơn vị bầu cử số 9 TPHCM tiếp tục tiếp xúc cử tri các phường Gò Vấp, An Nhơn và Hạnh Thông.

Trong chương trình hành động, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, bà sẽ nỗ lực đưa tiếng nói từ thực tiễn ngành giáo dục thành phố đến Quốc hội, góp phần xây dựng các chính sách phù hợp với đặc thù của một đô thị lớn, năng động và đang phát triển nhanh.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, TPHCM là trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, vì vậy giáo dục cần được đầu tư và phát triển tương xứng để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, trước áp lực gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống giáo dục thành phố đang đối mặt nhiều thách thức như quá tải trường lớp, sĩ số học sinh đông và yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học.

Từ thực tiễn đó, bà cho rằng TPHCM cần có cơ chế đặc thù mạnh mẽ hơn cho ngành giáo dục, giúp thành phố chủ động nguồn lực đầu tư, đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo. Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, bà cam kết tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến giáo dục; đồng thời đề xuất những giải pháp phù hợp với đặc điểm của một đô thị đặc biệt.

Một trong những ưu tiên của bà là thúc đẩy đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất trường lớp, từng bước giảm sĩ số học sinh, cải thiện môi trường học tập, nhất là tại các khu vực đông dân cư và khu công nghiệp – nơi tập trung đông con em công nhân - lao động nhập cư. Theo bà, bảo đảm điều kiện học tập tốt không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần tạo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi học sinh.

Bên cạnh đó, bà xác định cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, giáo dục cần chú trọng trang bị cho học sinh tư duy sáng tạo, kỹ năng số, năng lực ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu.

Thành phố cũng cần mở rộng các chương trình giáo dục tiên tiến, tăng cường giảng dạy tiếng Anh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy.

Cử tri Võ Thành Viên (phường Gò Vấp) phát biểu

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, giáo dục cũng cần gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Do đó, cần tăng cường kết nối giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học với doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, kinh tế số hay kinh tế xanh. Việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường lao động sẽ góp phần giúp TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước...

Hình ảnh các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031) tại đơn vị bầu cử số 9 TPHCM, tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 5-3:

Thượng tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Ông Trần Hoàng Ngân – Nhà giáo Ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới

Bà Triệu Lệ Khánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định

Ông Nguyễn Hải Nam – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam