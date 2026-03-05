HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đặc biệt quan tâm, chăm sóc lao động ngoại tỉnh

Thanh Thảo

(NLĐO) - Tiếp xúc cử tri, ông Bùi Thanh Nhân đặc biệt quan tâm đến lao động nhập cư, lao động nữ và lao động trong khu vực phi chính thức, lao động yếu thế

Chiều 5-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Lợi và Chánh Phú Hòa (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi và Bến Cát.

Ứng cử viên HĐND TPHCM Bùi Thanh Nhân quan tâm lao động nhập cư 2026 - Ảnh 1.

Ứng viên đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri (từ trái qua: bà Võ Thị Thanh Hà, bà Trần Thị Minh Hạnh, ông Bùi Thanh Nhân, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng và bà Đoàn Ngọc Như Tâm)

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ định hướng, giải pháp nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu. 

Một trong những chương trình hành động nếu trúng cử của ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, là xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. 

Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn có tâm, có tầm và đủ bản lĩnh chính trị để thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, thương lượng, bảo vệ và chăm lo người lao động trong tình hình mới.

Ứng cử viên HĐND TPHCM Bùi Thanh Nhân quan tâm lao động nhập cư 2026 - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân thay mặt các ứng viên ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cư tri

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, nhà trẻ cho con em công nhân và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại các khu công nghiệp. 

Ông cũng cam kết kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách về tiền lương, giờ làm việc; quyết liệt giám sát tình trạng nợ bảo hiểm xã hội và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Đặc biệt quan tâm đến lao động nhập cư, lao động nữ và lao động trong khu vực phi chính thức, lao động yếu thế.

Không khí buổi tiếp xúc diễn ra dân chủ, công khai, thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử sắp tới. Đa phần các đại biểu đều phấn khởi với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu phát huy trách nhiệm và cam kết trước cử tri.

Ứng cử viên HĐND TPHCM Bùi Thanh Nhân quan tâm lao động nhập cư 2026 - Ảnh 3.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Đơn vị bầu cử số 5, gồm các ứng cử viên HĐND TPHCM: Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát.

Bà Trần Thị Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Phú Hòa; bà Võ Thị Thanh Hà, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM; bà Đoàn Ngọc Như Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Bùi Thanh Nhân đã tiếp thu, ghi nhận những gửi gắm của cử tri. Theo ông, sau sáp nhập, đại biểu HĐND có nhiệm vụ rất nặng nề, do đó phải gần gũi, lắng nghe để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tốt hơn.

Ông Bùi Thanh Nhân cũng rất mong cử tri phản ánh kịp thời các bất cập, vướng mắc để các đại biểu dân cử phát huy nhiệm vụ và chức trách của mình. Cuối cùng, ông kêu gọi cử tri hãy đi bầu cử đúng thời gian.

