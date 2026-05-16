HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Cần tháo gỡ 3 điểm nghẽn

PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, VCCI công bố một báo cáo toàn diện mang tên đúng nghĩa: Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Không chỉ tiếp nối vai trò đánh giá chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh của PCI, báo cáo lần này còn lần đầu khái quát toàn cảnh khu vực kinh tế tư nhân, từ hơn 1 triệu doanh nghiệp và 6,1 triệu hộ kinh doanh đang tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, tương đương 50,2% tổng việc làm cả nước, đến năng lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2025, số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt mức kỷ lục 297.500 doanh nghiệp, tăng 27,4% so với năm trước; 85,7% doanh nghiệp duy trì hoặc mở rộng quy mô hoạt động. Điều này cho thấy niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ.

Tuy nhiên, để tạo ra bước bứt phá thực sự trong 12-18 tháng tới, cần tháo gỡ 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay gồm thị trường đầu ra, khả năng tiếp cận vốn và tính minh bạch của chính sách.

Cải cách thể chế đang đi đúng hướng nhưng khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở Trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở vẫn còn lớn. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật cùng Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội đã mở ra không gian thể chế chưa từng có cho khu vực tư nhân.

Vấn đề hiện nay không còn là thiếu chính sách mà là thực thi chính sách như thế nào để doanh nghiệp thực sự cảm nhận được thay đổi.

Trong giai đoạn tới, để đạt mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, cần chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành; từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Nếu trong 20 năm qua, PCI chủ yếu hỗ trợ các địa phương cải thiện thủ tục hành chính, thì ở giai đoạn mới, PCI 2.0 và Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) sẽ hướng tới đo lường khả năng của chính quyền trong việc tạo lập thị trường công bằng hơn, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn và điều hành chủ động hơn.

Việt Nam đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa lịch sử khi kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ đòi hỏi phải giải phóng mạnh mẽ hơn nữa sức sản xuất của khu vực tư nhân.

Để làm được điều đó, điều kiện tiên quyết là xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi, minh bạch, công bằng và bền vững ở từng địa phương, từng cấp chính quyền, tại mọi điểm tiếp xúc giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh với cơ quan công quyền.

Một năm sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, Việt Nam đã có những dữ liệu thực chứng đầu tiên để khẳng định hướng đi là đúng đắn, đồng thời nhận diện rõ hơn những việc cần tiếp tục thực hiện.

Năm thứ hai triển khai Nghị quyết phải là năm của hành động quyết liệt, đưa chính sách đi vào thực chất và chuyển hóa thành kết quả cụ thể tại từng địa phương, từng doanh nghiệp. Chúng ta cùng tin tưởng rằng khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang bước vào một vùng sáng mới, với nhiều năng lượng, khát vọng và triển vọng phát triển. 

Tin liên quan

Tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển hạ tầng

Tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển hạ tầng

ĐBSCL đang bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng mạnh mẽ với loạt công trình giao thông trọng điểm, tuyến cao tốc liên vùng và các dự án khu, cụm công nghiệp.

Hóa giải điểm nghẽn

Với hàng ngàn người còn phải bám trụ tại những chung cư cũ, thì nỗi bất an vẫn luôn thường trực

Gỡ "điểm nghẽn" trong chính sách an sinh

BHXH TP HCM vừa có kiến nghị nhắm thẳng vào một "điểm nghẽn" trong chính sách an sinh hiện nay.

hộ kinh doanh đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số cộng đồng doanh nghiệp Phát triển kinh tế năng lực cạnh tranh thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng GDP thu nhập cao môi trường kinh doanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo