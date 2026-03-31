Cần Thơ công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026-2027

Ngày 31-3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cho biết UBND thành phố đã ban hành quyết định "Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2026-2027".

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường thi tuyển

Việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT được thực hiện theo 2 phương thức, gồm thi tuyển và xét tuyển. Thời gian thi từ ngày 29 đến ngày 30-6. Môn thi gồm: Toán, Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút) và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thời gian làm bài 60 phút).

Riêng tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng tuyển sinh 13 lớp chuyên, mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh. Tổng chỉ tiêu không vượt 455 học sinh.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tuyển sinh 10 lớp; tổng chỉ tiêu không vượt 350 học sinh.

Trường THPT Chuyên Vị Thanh tuyển sinh 9 lớp; mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh. Tổng chỉ tiêu không vượt 315 học sinh.

Môn thi vào lớp chuyên gồm 3 môn thi chung (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và môn thi chuyên.

Các trường chuyên chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các môn thi quy định, không vi phạm quy chế thi và điểm bài thi các môn thi chung phải lớn hơn 2 điểm, điểm bài thi môn chuyên phải đạt từ 4 điểm trở lên.