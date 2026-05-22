Cần Thơ giúp nữ đoàn viên thay đổi cách nhìn về chăm sóc sức khỏe

Ngày 22-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ tổ chức hội thảo chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nữ đoàn viên với chuyên đề "Sức khỏe sinh sản và tầm quan trọng của khám phụ khoa định kỳ".

Bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Tú Nhiên - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - cho biết với áp lực của công việc và nhịp sống hiện đại, đôi khi đoàn viên, người lao động còn mãi mê chăm sóc người khác mà quên đi việc lắng nghe và chăm sóc chính bản thân mình.

Thực tế cho thấy, các bệnh lý phụ khoa, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa, trở thành rào cản lớn đối với sức khỏe và thiên chức làm mẹ của người phụ nữ.

"Chính vì vậy, hội thảo nhằm mục đích cao nhất là nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và tạo thói quen khám sức khỏe định kỳ cho chị em. Chúng tôi mong muốn mỗi nữ đoàn viên không chỉ là những người lao động giỏi mà còn phải là những phụ nữ khỏe mạnh, tự tin và chủ động làm chủ cuộc sống của mình" – bà Trần Tú Nhiên nhấn mạnh.

Đông đảo đoàn viên tham gia hội thảo và chia sẻ những băn khoăn về sức khỏe sinh sản

Hội thảo có sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ và Công ty TNHH Y khoa Ung bướu Cần Thơ. Đây là cơ hội để chị em được tiếp cận với những thông tin y khoa chính xác, khoa học và thực tiễn.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ đề nghị đoàn viên đừng ngần ngại chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc về sức khỏe sinh sản với bác sĩ. Việc trang bị kiến thức đúng đắn chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ bản thân và lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe đến đồng nghiệp, người thân.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

LĐLĐ TP Cần Thơ cũng yêu cầu ban chấp hành các Công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp với chủ doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến chế độ khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ; xem việc chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân là đầu tư cho sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp.