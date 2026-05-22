Cần Thơ giúp nữ đoàn viên thay đổi cách nhìn về chăm sóc sức khỏe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Cần Thơ giúp nữ đoàn viên thay đổi cách nhìn về chăm sóc sức khỏe

CA LINH

(NLĐO) - Không chỉ cung cấp kiến thức y khoa, hội thảo chăm sóc sức khoẻ tại Cần Thơ còn khuyến khích phụ nữ chủ động lắng nghe cơ thể.

Ngày 22-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ tổ chức hội thảo chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nữ đoàn viên với chuyên đề "Sức khỏe sinh sản và tầm quan trọng của khám phụ khoa định kỳ".

Cần Thơ: Tổ chức hội thảo giúp nữ đoàn viên thay đổi cách nhìn về chăm sóc sức khỏe - Ảnh 1.

Bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Tú Nhiên - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - cho biết với áp lực của công việc và nhịp sống hiện đại, đôi khi đoàn viên, người lao động còn mãi mê chăm sóc người khác mà quên đi việc lắng nghe và chăm sóc chính bản thân mình.

Thực tế cho thấy, các bệnh lý phụ khoa, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa, trở thành rào cản lớn đối với sức khỏe và thiên chức làm mẹ của người phụ nữ.

"Chính vì vậy, hội thảo nhằm mục đích cao nhất là nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và tạo thói quen khám sức khỏe định kỳ cho chị em. Chúng tôi mong muốn mỗi nữ đoàn viên không chỉ là những người lao động giỏi mà còn phải là những phụ nữ khỏe mạnh, tự tin và chủ động làm chủ cuộc sống của mình" – bà Trần Tú Nhiên nhấn mạnh.

Cần Thơ: Tổ chức hội thảo giúp nữ đoàn viên thay đổi cách nhìn về chăm sóc sức khỏe - Ảnh 2.
Cần Thơ: Tổ chức hội thảo giúp nữ đoàn viên thay đổi cách nhìn về chăm sóc sức khỏe - Ảnh 3.

Đông đảo đoàn viên tham gia hội thảo và chia sẻ những băn khoăn về sức khỏe sinh sản

Hội thảo có sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ và Công ty TNHH Y khoa Ung bướu Cần Thơ. Đây là cơ hội để chị em được tiếp cận với những thông tin y khoa chính xác, khoa học và thực tiễn.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ đề nghị đoàn viên đừng ngần ngại chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc về sức khỏe sinh sản với bác sĩ. Việc trang bị kiến thức đúng đắn chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ bản thân và lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe đến đồng nghiệp, người thân.

Cần Thơ: Tổ chức hội thảo giúp nữ đoàn viên thay đổi cách nhìn về chăm sóc sức khỏe - Ảnh 4.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

LĐLĐ TP Cần Thơ cũng yêu cầu ban chấp hành các Công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp với chủ doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến chế độ khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ; xem việc chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân là đầu tư cho sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp.

Tin liên quan

32.452 vị trí việc làm hấp dẫn tại Cần Thơ

32.452 vị trí việc làm hấp dẫn tại Cần Thơ

(NLĐO) - Không chỉ kết nối tuyển dụng, phiên giao dịch việc làm trực tuyến tại Cần Thơ còn giúp người lao động tiếp cận việc làm trong, ngoài nước.

500 đoàn viên - lao động tham gia hiến máu tình nguyện ở Cần Thơ

(NLĐO) - Ngày hội hiến máu ở Cần Thơ không chỉ khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị mà còn khơi dậy tinh thần xung kích vì cộng đồng.

Một giải bóng đá tại Cần Thơ với gần 700 vận động viên tham gia

(NLĐO) - Giải bóng đá nam trong đoàn viên, người lao động tại TP Cần Thơ quy tụ 37 đội bóng với gần 700 vận động viên tham gia tranh tài.

Cần Thơ đoàn viên sức khoẻ sinh sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo