Cần Thơ lên phương án sáp nhập nhiều trường và trung tâm y tế, đổi tên 10 bệnh viện

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành phương án "Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố".

Phương án này được xây dựng bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, nhằm mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu năng và không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục

Theo đó, ở lĩnh vực giáo dục, phương án đưa ra là cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có. Thực hiện rà soát, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, dưới chuẩn theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TP Cần Thơ sẽ sắp xếp các Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục sẽ sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động. Cụ thể:

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã. Theo đó, sẽ sắp xếp 3 trung tâm GDTX, 27 trung tâm GDNN - GDTX thành 14 trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tối đa toàn thành phố có không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Trong đó, thực hiện sắp xếp 7 trường, cụ thể: Sáp nhập Trường Cao đẳng Cần Thơ vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (chuyển khoa Đào tạo giáo viên Trường Cao đẳng Cần Thơ về Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng); sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ; sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (tiếp nhận khoa Đào tạo giáo viên Trường Cao đẳng Cần Thơ).

Giữ nguyên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ. Đối với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ sẽ thực hiện sắp xếp theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đổi tên 10 bệnh viện

Nguyên tắc sắp xếp trong lĩnh vực y tế là giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp thành phố hiện có; thành lập 103 trạm y tế xã, phường trực thuộc UBND cấp xã có các điểm khám bệnh trên cơ sở 103 trạm y tế cấp xã hiện nay.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế sẽ sắp xếp tổ chức bên trong 9 bệnh viện, 18 trung tâm y tế (TTYT).

Theo đó, hợp nhất TTYT khu vực Long Phú và TTYT khu vực Trần Đề thành TTYT khu vực Long Phú; hợp nhất TTYT khu vực Sóc Trăng và TTYT khu vực Châu Thành thành TTYT khu vực Sóc Trăng. Đồng thời, sáp nhập 16 trung tâm có chức năng dự phòng, bảo trợ, pháp y, kiểm nghiệm

Đổi tên 10 bệnh viện gồm: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng.

Song song đó, tổ chức lại và chuyển giao 103 trạm y tế cấp xã thuộc TTYT khu vực trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp xã.