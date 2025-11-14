Cần Thơ lên phương án sáp nhập nhiều trường và trung tâm y tế, đổi tên 10 bệnh viện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cần Thơ lên phương án sáp nhập nhiều trường và trung tâm y tế, đổi tên 10 bệnh viện

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – TP Cần Thơ sẽ sắp xếp, sáp nhập nhiều trường cao đẳng và trung tâm y tế, trung tâm giáo dục thường xuyên.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành phương án "Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố".

Phương án này được xây dựng bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, nhằm mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu năng và không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục

Theo đó, ở lĩnh vực giáo dục, phương án đưa ra là cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có. Thực hiện rà soát, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, dưới chuẩn theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cần Thơ sắp xếp , sáp nhập Trường và Trung tâm y tế để nâng Cao hiệu quả hoạt động - Ảnh 1.

TP Cần Thơ sẽ sắp xếp các Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục sẽ sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động. Cụ thể:

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã. Theo đó, sẽ sắp xếp 3 trung tâm GDTX, 27 trung tâm GDNN - GDTX thành 14 trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tối đa toàn thành phố có không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Trong đó, thực hiện sắp xếp 7 trường, cụ thể: Sáp nhập Trường Cao đẳng Cần Thơ vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (chuyển khoa Đào tạo giáo viên Trường Cao đẳng Cần Thơ về Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng); sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ; sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (tiếp nhận khoa Đào tạo giáo viên Trường Cao đẳng Cần Thơ).

Giữ nguyên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ. Đối với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ sẽ thực hiện sắp xếp theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đổi tên 10 bệnh viện

Nguyên tắc sắp xếp trong lĩnh vực y tế là giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp thành phố hiện có; thành lập 103 trạm y tế xã, phường trực thuộc UBND cấp xã có các điểm khám bệnh trên cơ sở 103 trạm y tế cấp xã hiện nay.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế sẽ sắp xếp tổ chức bên trong 9 bệnh viện, 18 trung tâm y tế (TTYT).

Theo đó, hợp nhất TTYT khu vực Long Phú và TTYT khu vực Trần Đề thành TTYT khu vực Long Phú; hợp nhất TTYT khu vực Sóc Trăng và TTYT khu vực Châu Thành thành TTYT khu vực Sóc Trăng. Đồng thời, sáp nhập 16 trung tâm có chức năng dự phòng, bảo trợ, pháp y, kiểm nghiệm

Đổi tên 10 bệnh viện gồm: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng.

Song song đó, tổ chức lại và chuyển giao 103 trạm y tế cấp xã thuộc TTYT khu vực trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp xã.

Tin liên quan

Cần Thơ: Tạm giữ nhiều giấy CNQSDĐ, sổ tiết kiệm, ô tô do tham nhũng, tiêu cực

Cần Thơ: Tạm giữ nhiều giấy CNQSDĐ, sổ tiết kiệm, ô tô do tham nhũng, tiêu cực

(NLĐO) – Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng bộ máy liêm chính, gần dân.

Vụ giám đốc ở Cần Thơ có chữ ký "thấy kỳ kỳ": Luật sư và bạn đọc bày tỏ ý kiến

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến về chữ ký toàn nét ngang, nét dọc của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ.

Chưa tìm thấy tung tích cá sấu 1,5 m từng xuất hiện sát nhà dân ở Cần Thơ

(NLĐO) – Cơ quan chức năng TP Cần Thơ khuyến cáo người dân không để trẻ em bơi lội dưới sông rạch gần khu vực đươc cho là có cá sấu xuất hiện

Cần Thơ trung tâm y tế sáp nhập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo