Thời sự

Cần Thơ: Tạm giữ nhiều giấy CNQSDĐ, sổ tiết kiệm, ô tô do tham nhũng, tiêu cực

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng bộ máy liêm chính, gần dân.

Ngày 13-11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cần Thơ tạm giữ giấy CNQSDĐ , ô tô tham nhũng , tiêu cực trong công tác phòng chống - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 13-4-2020 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn, tổng số tiền bị thất thoát, chiếm đoạt cần thu hồi hơn 41,8 tỉ đồng; đã thu hồi trong các vụ án thụ lý khoảng 36,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, tạm giữ 1 sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trị giá hơn 3,1 tỉ đồng (do đương sự tự nguyện giao nộp và ước lượng giá trị).

Bên cạnh đó còn tạm giữ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 80 m2, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (nhà ở); ngăn chặn giao dịch tài sản 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phong tỏa 1 tài khoản ngân hàng trị giá 70 triệu đồng; 3 xe mô tô.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 456 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 7 tổ chức đảng và 340 đảng viên, cảnh cáo 3 tổ chức đảng và 82 đảng viên; cách chức 21 đảng viên, khai trừ 13 đảng viên.

Cần Thơ tạm giữ giấy CNQSDĐ , ô tô tham nhũng , tiêu cực trong công tác phòng chống - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc theo dõi, tham mưu thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy  Cần Thơ, yêu cầu trong thời gian tới cần gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Trọng tâm là phòng ngừa, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn và làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Song song đó, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực sự có bản lĩnh, liêm chính.

