Chưa tìm thấy tung tích cá sấu 1,5 m từng xuất hiện sát nhà dân ở Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chưa tìm thấy tung tích cá sấu 1,5 m từng xuất hiện sát nhà dân ở Cần Thơ

Ca Linh

(NLĐO) – Cơ quan chức năng TP Cần Thơ khuyến cáo người dân không để trẻ em bơi lội dưới sông rạch gần khu vực đươc cho là có cá sấu xuất hiện

Ngày 11-11, Chi cục Phát triển nông thôn và kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã có báo cáo về việc người dân ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ phát hiện một con cá sấu dài khoảng 1,5 m, nặng 30 - 40 kg.

Con cá sấu này được cho là nổi trên mặt nước tại kênh dẫn vào mương vườn rồi lặn mất hôm 6-11.

Cần Thơ: Thông tin chính thức vụ cá sấu dài 1,5 m tại kênh dẫn nước vào mương vườn - Ảnh 1.

Cá sấu xuất hiện tại kênh dẫn nước vào mương vườn hôm 6-11 được người dân chụp lại

Sau khi nhận được thông tin, chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế hiện trường khi phát hiện cá sấu.

Xung quanh khu vực được cho là cá sấu nổi lên,  lực lượng chức năng không phát hiện con cá sấu nào. Theo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân xung quanh, sau ngày 6-11 thì không thấy cá sấu nổi nữa nữa.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình và khuyến cáo người dân xung quanh cảnh giác, phòng ngừa, không cho trẻ em bơi lội dưới sông rạch gần khu vực được cho là có cá sấu xuất hiện. Khi phát hiện cá sấu, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo thông tin từ địa phương và các hộ dân xung quanh thì không có cơ sở nào trong khu vực đăng ký nuôi cá sấu. Trên địa bàn Cần Thơ hiện có 10 cơ sở đăng ký gây nuôi cá sấu nước ngọt với số lượng 4.769 con, nằm trên địa bàn các xã: Thạnh Trị, Gia Hòa, Hòa Tú và các phường Khánh Hòa, Vĩnh Phước, Sóc Trăng.

Tin liên quan

Vụ cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Lời khai bất ngờ từ người nuôi

Vụ cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Lời khai bất ngờ từ người nuôi

(NLĐO) – Cá sấu nuôi nhốt tại Tây Ninh không có nguồn gốc và cũng không đăng ký với cơ quan kiểm lâm tỉnh

Cá sấu nặng hơn 50 kg “đi lạc” vào phố ở Gia Lai

(NLĐO) - Người dân phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai tá hỏa khi phát hiện một con cá sấu nặng hơn 50 kg bò trong khu dân cư.

Phát hiện cá sấu trong nhà dân ở TP HCM

(NLĐO) - Sau khi thấy cá sấu, người đàn ông đã bắt rồi giao nộp cho công an địa phương.

cá sấu Cần Thơ chính quyền địa phương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo