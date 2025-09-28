Ngày 28-9, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội lần thứ I (Thành ủy Cần Thơ) đã họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trở thành cực tăng trưởng của quốc gia

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cho biết đại hội tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28-9 đã thành công tốt đẹp. Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025 - 2030: TP Cần Thơ phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan toả, dẫn dắt cả vùng.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, thông tin tại buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

TP Cần Thơ là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng; xây dựng con người Cần Thơ giàu bản sắc, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, trí tuệ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến năm 2045 là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí cao 28 chỉ tiêu chủ yếu thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội; môi trường; phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh, đối ngoại để tập trung phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, đại hội cũng thống nhất 3 khâu đột phá tập trung thực hiện.

Chặng đường phát triển mới

Trước đó, phát biểu kết luận đại hội, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, cho hay với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu kết luận hội nghị

Với tinh thần tự phê bình và phê bình, đại hội đã nghiêm túc thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho chặng đường phát triển mới.

Trên cơ sở đó, đại hội đã nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

"Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bày tỏ niềm tin sắt son rằng: Với bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công rực rỡ, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" – ông Đỗ Thanh Bình nói.

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 77 người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I. Trong đó, Thường trực Thành ủy có 6 người, Ban Thường vụ Thành ủy có 18 người; chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV, giữ chức Bí thư Thành ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ban Bí thư đã chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có 14 người; chỉ định bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa I cùng 3 Phó Chủ nhiệm và 10 ủy viên.



