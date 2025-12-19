Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tham dự cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, dự kiến diễn ra ngày 22-12 tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia.

Theo báo The Star, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim công bố thông tin trên hôm 17-12. Ông cho biết cuộc họp nhằm thuyết phục Thái Lan và Campuchia chấm dứt leo thang căng thẳng dọc theo các khu vực biên giới đang tranh chấp, nếu có thể thì ngừng bắn ngay lập tức.

Theo ông Anwar Ibrahim, sự đồng thuận của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN là yếu tố quan trọng để thuyết phục hai bên trước tiên ngừng xung đột, rồi tiếp tục thảo luận các khuôn khổ trung hạn và dài hạn cho một giải pháp hòa giải.

Cuộc họp nêu trên ban đầu dự kiến diễn ra ngày 16-12 nhưng đã được lùi lại. Theo hãng tin Bernama, quyết định này được đưa ra theo sau các cuộc tham vấn đang diễn ra giữa ông Anwar Ibrahim với thủ tướng của Thái Lan và Campuchia.

Nhà lãnh đạo Malaysia khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì tiếp xúc với các bên qua nhiều kênh, từ lãnh đạo cấp cao, bộ trưởng ngoại giao cho đến chỉ huy lực lượng vũ trang. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo và bộ trưởng ASEAN cũng thường xuyên trao đổi khi tiến trình can dự đang diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau.

Thủ tướng Malaysia cho biết Thái Lan và Campuchia còn đồng ý về vấn đề triển khai nhóm quan sát viên của ASEAN. Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia trong những ngày tới sẽ lên đường tới khu vực biên giới đang căng thẳng để tiếp tục trao đổi, làm việc ở cấp độ quân sự. "Tôi lạc quan một cách thận trọng vì khi tôi nói chuyện với hai thủ tướng, họ đều mong muốn đạt được một giải pháp hòa giải càng sớm càng tốt" - ông Anwar Ibrahim tiết lộ.

Các phái đoàn Thái Lan và Campuchia tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ở TP Kuala Lumpur - Malaysia hôm 7-8. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trung Quốc cũng đang nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Campuchia và Thái Lan khi cử đặc phái viên Bộ Ngoại giao về các vấn đề châu Á Deng Xijun đến hai nước này ngày 18-12. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đang theo dõi sát cuộc xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan và tích cực thúc đẩy nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng bằng cách riêng của mình.

Theo tờ Bangkok Post, Trung Quốc đã tiếp xúc với cả hai bên ngay từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 7 nhưng kín tiếng hơn so với Mỹ. Bắc Kinh nhìn chung tránh can dự công khai vào các xung đột, ngoài việc tìm cách tạo điều kiện cho đối thoại.

Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Deng Xijun kể từ khi Thái Lan và Campuchia ký Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur hồi tháng 10 với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Trước đó, ông Deng Xijun đã có ít nhất hai chuyến đi tương tự nhằm thúc đẩy hòa giải.

Sau khi xung đột tại biên giới Thái Lan - Campuchia nối lại hôm 8-12, ông Donald Trump đã điện đàm với lãnh đạo hai quốc gia Đông Nam Á này để tiếp tục thúc đẩy hai bên ngừng bắn. Bất chấp nỗ lực này, xung đột vẫn tiếp diễn.

Theo Thủ tướng Anwar Ibrahim, Tổng thống Donald Trump cũng điện đàm với ông để cập nhật tình hình. Hai bên cùng nhất trí là phải thuyết phục Thái Lan và Campuchia ngừng xung đột.