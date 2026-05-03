Bạn đọc

Căng thẳng vỉa hè, lòng đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt, TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Người dân phản ánh tình trạng xe hàng rong, sạp hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở đường Hưng Nhơn.

Vũ - Ảnh 1.

Tiểu thương buôn bán tràn vỉa hè, đổ nước thải trực tiếp xuống đường.

Nhiều người dân bức xúc, phản ánh tuyến đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt (TPHCM) bị xe hàng rong, sạp hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giao thông khu vực thường xuyên bị ùn ứ nặng nề vào giờ cao điểm.

Kéo dây điện để buôn bán

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào giờ cao điểm, vỉa hè, lòng đường Hưng Nhơn, đoạn giao Quốc lộ 1A (đường Lê Khả Phiêu), bị một số người dân "chiếm đóng".

Chiều 29-4, nhiều tiểu thương bày biện sạp hàng như quần áo, thịt cá, rau củ, hoa... tràn hết vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ. Một số hộ kinh doanh cũng giăng mái che xuống vỉa hè.

Lúc này, hơn chục xe máy được dựng trên đường để xuống mua hàng hóa khiến mặt đường bị thu hẹp.

Đáng nói, các tiểu thương còn kéo dây điện, treo bóng đèn để phục vụ buôn bán gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Anh H.H (ngụ phường An Lạc) cho biết mỗi ngày đều đi qua đường Hưng Nhơn để đến công ty. Do xe máy nhiều người thường xuyên để dưới lòng đường, có hôm ô tô của anh còn bị va quệt.

"Việc buôn bán của các tiểu thương ảnh hưởng rất lớn đến người dân đi qua đường Hưng Nhơn" - anh H.H bức xúc.

Vũ - Ảnh 2.

Người dân câu, nối dây điện để treo bóng đèn buôn bán ở đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt

Tình trạng "biến vỉa hè, lòng đường thành chợ" tại tuyến Hưng Nhơn biến nơi đây thành "nút thắt cổ chai" kinh niên, bóp nghẹt quyền lưu thông của người dân. Sự tùy tiện của một bộ phận tiểu thương đang biến lòng đường trở thành nơi kinh doanh, đẩy người tham gia giao thông vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

Đáng ngại hơn, đây không đơn thuần là vấn đề trật tự đô thị, mà là hiểm họa an toàn chực chờ. Những sợi dây điện chằng chịt, bóng đèn treo lơ lửng ngay sát lối đi là "bẫy điện" chết người trong mùa mưa bão.

Vũ - Ảnh 3.

Cảnh buôn bán lấn chiếm thường thấy ở đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt.

Việc chiếm dụng vỉa hè, dựng sạp che chắn không chỉ triệt tiêu tầm nhìn của tài xế mà còn tạo ra những điểm mù nguy hiểm tại điểm giao Quốc lộ 1A.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện UBND xã Tân Nhựt cho biết thời gian qua đã mạnh tay, quyết liệt xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm ở địa điểm trên. Đồng thời cho biết tình trạng trên "đã giảm đáng kể".

Thời gian tới, lực lượng chức năng xã Tân Nhựt sẽ tiếp tục xử lý, ngăn tình trạng buôn bán lấn chiếm.

Vũ - Ảnh 4.
Vũ - Ảnh 5.
Vũ - Ảnh 6.

Giăng mái che ở đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt.

Vũ - Ảnh 7.

Người dân dựng xe máy dưới lòng đường để mua hàng ở đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt.

Quay lại TPHCM sau lễ: Đi đường nào để tránh kẹt xe ở cửa ngõ?

