Kinh tế

Cảnh báo “nóng” tình trạng giả mạo vé số trúng thưởng

Tin - ảnh: Thu Tâm

(NLĐO) - Tình trạng vé số giả mạo trúng thưởng vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại đến hệ thống đại lý và người bán lẻ

Ngày 8-12, ông Trần Thanh Tuấn – Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre – đã ký văn bản gửi các đại lý vé số của công ty về việc tăng cường cảnh giác đối với vé số giả mạo trúng thưởng.

Cảnh báo tình trạng vé số giả mạo trúng thưởng tại Bến Tre cần được chú ý - Ảnh 1.

Vé số Bến Tre phát hành ngày 9-12

Theo đó, thời gian qua, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre đã triển khai rất nhiều giải pháp hữu hiệu để phòng, chống việc in ấn giả mạo vé số trúng thưởng; đồng thời với sự thận trọng, cảnh giác của hệ thống đại lý nên số lượng vé giả đổi trúng thưởng đã sụt giảm đáng kể.

Tuy nhiên qua theo dõi, tình trạng vé số giả mạo trúng thưởng vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại đến hệ thống đại lý và người bán lẻ; nhất là đại lý cấp 2,3…

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn trong hoạt động kinh doanh vé số, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre đề nghị các đại lý tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, thực hiện việc quét mà QR, đối chiếu kỹ tất cả các vé số trúng thưởng.

Hệ thống đại lý nghiên cứu trang bị phương tiện cần thiết để soi rọi, kiểm tra vé số trúng thưởng; thực hiện hình thức đổi thưởng phù hợp để phòng, chống kẻ gian lừa đổi vé số giả trúng thưởng.

Song song đó, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre còn đề nghị các đại lý thường xuyên thông báo, nhắc nhở hệ thống đại lý cấp dưới của mình và người bán vé số dạo nâng cao hơn nữa tính cảnh giác, thận trọng và xem xét thật kỹ các tờ vé số trúng thưởng trước khi đổi thưởng cho khách hàng; khuyến nghị người bán vé số dạo không đổi những vé trúng giải có giá trị cao và chỉ nên đổi vé số của những khách hàng thân quen.

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc tìm đến 1 đại lý ở TPHCM đổi thưởng

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc tìm đến 1 đại lý ở TPHCM đổi thưởng

(NLĐO) – Trong vòng 21 ngày, 1 đại lý vé số ở TPHCM đã đổi thưởng giải độc đắc xổ số miền Nam đến 5 lần

Xổ số miền Nam: Nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh lại trúng độc đắc

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-12 xác định giải độc đắc của 3 đài trúng tại 4 địa phương khác nhau

Xổ số miền Nam: 616 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng thưởng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam tuần qua ghi nhận giải độc đắc trúng tại tỉnh Tây Ninh đến 8 lần, Vĩnh Long 7 lần

