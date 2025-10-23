Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen

(NLĐO) - Khu dịch vụ tắm biển nổi tiếng ở Huế bị sạt lở nặng, sóng xâm thực, hàng quán nghiêng ngả, xơ xác sau bão số 12 Fengshen.
Phường Thuận An, TP Huế là địa phương có đường bờ biển dài khoảng 17 km, nơi khu dịch vụ du lịch tắm biển có tiếng nhất Huế. Tại đây, sau khi sáp nhập với xã Phú Thuận kể từ ngày 1-7, bãi tắm chính được nới rộng với sự đầu tư về cơ sở vật chất hạ tầng.
Trong khi khu vực bãi tắm cũ với tên gọi bãi 19 Tháng 5 là chỗ khá quen thuộc của nhiều du khách vì giá cả, tắm biển sạch sẽ. Nhưng nay, do ảnh hưởng bão số 12 Fengshen chúng lại trở nên tiêu điều, xơ xác vì biển xâm thực, sạt lở nặng.
Cảnh xác xơ ở bãi tắm biển Thuận An sau bão Fengshen.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)