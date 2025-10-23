Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm biển nổi tiếng ở Huế sau bão Fengshen

Tin, ảnh; clip: Quang Tám

(NLĐO) - Khu dịch vụ tắm biển nổi tiếng ở Huế bị sạt lở nặng, sóng xâm thực, hàng quán nghiêng ngả, xơ xác sau bão số 12 Fengshen.

Phường Thuận An, TP Huế là địa phương có đường bờ biển dài khoảng 17 km, nơi khu dịch vụ du lịch tắm biển có tiếng nhất Huế. Tại đây, sau khi sáp nhập với xã Phú Thuận kể từ ngày 1-7, bãi tắm chính được nới rộng với sự đầu tư về cơ sở vật chất hạ tầng. 

Trong khi khu vực bãi tắm cũ với tên gọi bãi 19 Tháng 5 là chỗ khá quen thuộc của nhiều du khách vì giá cả, tắm biển sạch sẽ. Nhưng nay, do ảnh hưởng bão số 12 Fengshen chúng lại trở nên tiêu điều, xơ xác vì biển xâm thực, sạt lở nặng.

- Ảnh 1.

Đây là khu vực dịch vụ bãi tắm phụ, hay còn gọi là bãi tắm biển 19 Tháng 5 của phường Thuận An. Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi và bão số 12 Fengshen nên bờ biển tại đây bị xâm thực nặng, sóng dâng cao, để lộ các hàng cột.

- Ảnh 2.

Khu vực này chỉ đầu tư bằng các hàng quán đơn sơ, dựng cột và hoạt động trong khoảng 8-9 tháng mỗi năm.

Cảnh xác xơ ở bãi tắm biển Thuận An sau bão Fengshen.

Cảnh rơi nước mắt ở bãi tắm có tiếng nhất Huế sau bão Fengshen - Ảnh 1.

Biển xâm thực, hàng quán trơ khung, tạo nên cảnh buồn lắng sau bão Fengshen.

- Ảnh 3.

Vào mùa hè thì nơi đây có khá đông du khách đến tắm biển, ngồi thưởng thức ẩm thực nhưng nay biển xâm thực, tung bọt trắng xoá.

- Ảnh 4.

Hàng quán chỉ dựng tạm bợ, mùa mưa bão họ tháo hết mái tôn, chỉ để lại khung sườn năm sau tái phục hồi hoạt động dịch vụ.

- Ảnh 5.

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão là biển xâm thực sát tới quán. Những hàng quán ở đây không còn một bóng người, xơ xác và tiêu điều.

- Ảnh 6.

Một người chủ đã cố gắng níu giữ lại bộ khung của quán bằng cách sử dụng những bao tải lớn đựng cát chằng níu.

- Ảnh 7.

Đây là khu vực bãi tắm Phú Thuận cũ, nơi từng mở cửa biển vào năm 1999 do lũ lụt và nay bị sạt lở nặng nề, rất có nguy cơ mở cửa biển mới.

- Ảnh 8.

Bãi tắm chính của biển Thuận An đoạn qua thôn Hòa Duân lại tiếp tục sạt lở nặng với chiều dài 1 km, xâm thực sâu vào đất liền từ 50-70 m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới.

- Ảnh 9.

Sóng biển đẩy những tảng đá hộc làm kè vào sâu trong những hàng quán.

- Ảnh 10.

Gần 70 hộ dân Thôn Tân An Hải, xã Phú lộc có nguy cơ bị cô lập do tuyến đường duy nhất vào thôn bị sạt lỡ nghiêm trọng


Tin liên quan

Bình Thuận xây dựng bãi tắm biển an toàn

Bình Thuận xây dựng bãi tắm biển an toàn

Bình Thuận đang bước vào cao điểm du lịch hè và vấn đề cấp bách của tỉnh này là bảo đảm an toàn du khách ở các bãi tắm.

Có phản ánh tình trạng quấy rối tình dục tại các bãi tắm biển Đà Nẵng

(NLĐO)- Đó là thông tin được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nêu ra tại diễn đàn đối thoại phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Quảng Ngãi họp để ứng phó với bão Fengshen "Thần Gió"

(NLĐO) – Trước diễn biến phức tạp bão số 12, Quảng Ngãi lên phương án di dời khẩn cấp 61 hộ dân do xuất hiện vết nứt núi Gò Oát, dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m

sạt lở bãi biển tắm biển sạt lở bờ biển bãi tắm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo