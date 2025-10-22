Lãnh đạo TP Huế thị sát vùng sạt lở, chỉ đạo khẩn trước bão số 12 Fengshen

Chiều 22-10, ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Thành ủy Huế, cùng ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 12 Fengshen và tình hình ứng phó mưa lũ trên địa bàn.

Ông Phan Thiên Định (bên phải), báo cáo tình trạng sạt lở bờ biển với ông Nguyễn Đình Trung.

Tại khu vực sạt lở bờ biển ở tổ dân phố Hải Thành và Hòa Duân, phường Thuận An, đoàn công tác đã thị sát thực tế, nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình và phương án ứng phó, khắc phục.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung, ông Phan Thiên Định cho biết đây là khu vực trong cơn "đại hồng thủy" 1999 đã bị mở một cửa biển mới, sau đó chính quyền địa phương đã hàn gắn lại.

Hiện nay, đoạn bờ biển này được khai thác du lịch, nhiều hàng quán, đường sá được đầu tư, song nhiều năm qua liên tục bị sóng đánh sập, xâm thực nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống và sản xuất của người dân.

Đoàn công tác của TP Huế kiểm tra khu vực sạt lở bờ biển Thuận An.

Sau bão số 9 Bualoi vào cuối tháng 9 vừa qua, khu vực bờ biển này lại bị "ăn sâu" khoảng 70 m, dài 300 m, buộc TP Huế phải công bố tình huống khẩn cấp để triển khai biện pháp khắc phục. Địa phương đã gia cố tạm thời bằng hệ thống kè mềm nhằm hạn chế sạt lở, song nguy cơ vẫn còn cao.

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Huế kiểm tra công tác phòng chống bão Fengshen tại khu vực biển Thuận An.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết tuyến bờ biển qua phường dài khoảng 17 km, nhiều đoạn chưa được kè kiên cố nên mỗi khi mưa bão, sóng biển lại xâm thực nặng nề hơn. Những ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Fengshen, sóng lớn tiếp tục đánh sâu vào bờ, cuốn cả những tảng đá lớn, gây thêm sạt lở.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung yêu cầu các địa phương không chủ quan, lơ là trong việc phòng chống bão số 12 và hoàn lưu bão; chủ động di dời dân ở khu vực xung yếu, thấp trũng, có nguy cơ bị biển xâm thực, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sóng lớn đã đánh những hòn đá hộc dùng làm kè biển văng lên bờ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, hiện các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đạt 73% dung tích thiết kế. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã có phương án chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.



Từ ngày 28-9 đến nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành 5 lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hương để hạ dần nước các h,ồ tạo dung tích phòng lũ, chuẩn bị đón đợt mưa lớn do bão số 12. Hiện tại, hầu hết mực nước tại các hồ chứa duy trì mức thấp so với mực nước dâng bình thường.

Mực nước hiện tại ở hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 400 mm, hồ chứa Tả Trạch có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 500 mm. Cơ quan chuyên môn đã xây dựng 4 kịch bản vận hành liên hồ chứa tương ứng với lượng mưa 600-1.000 mm.