Pháp luật

Cảnh sát đồng loạt đột kích 2 quán bar, phát hiện 30 người dương tính ma túy

(NLĐO)- Thời điểm đột kích 2 quán bar nổi tiếng ở Ninh Bình, cảnh sát phát hiện gần 200 người tại quán, trong đó có 30 người dương tính với ma túy

Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 26-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các lực lượng thuộc công an tỉnh đã đồng loạt ra quân, đột kích kiểm tra quán bar Maybach và quán bar Qlounge 135 tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Cảnh sát đột kích quán bar nổi tiếng Ninh Bình, phạt hiện 30 người dương tính ma túy - Ảnh 1.

Cảnh sát đột kích quán bar, phát hiện hàng chục người dương tính ma túy. Ảnh: Công an Ninh Bình

Thời điểm kiểm tra, 2 quán bar đang mở nhạc với công suất lớn. Qua test nhanh chất ma túy với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, phát hiện 30 trường hợp dương tính với ma túy.

Đấu tranh làm rõ, công an đã tạm giữ hình sự 12 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Truy xét nóng nguồn ma túy, bắt giữ 4 đối tượng trên địa bàn có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho các đối tượng sử dụng ở 2 quán bar.

Cảnh sát đột kích quán bar nổi tiếng Ninh Bình, phạt hiện 30 người dương tính ma túy - Ảnh 2.
Cảnh sát đột kích quán bar nổi tiếng Ninh Bình, phạt hiện 30 người dương tính ma túy - Ảnh 3.
Cảnh sát đột kích quán bar nổi tiếng Ninh Bình, phạt hiện 30 người dương tính ma túy - Ảnh 4.

Công an đã thu giữ nhiều loại ma túy khí cười. Ảnh: Công an Ninh Bình

Tang vật thu giữ tổng cộng 185 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 201 túi zíp bên trong có chứa ma túy ketamine, 6 túi ma túy nước vui, 5 bình khí N20 và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

ma túy Công an Ninh Bình đột kích quán bar dương tính ma túy đột kích sử dụng trái phép chất ma tuý
    Thông báo