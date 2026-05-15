Pháp luật

VIDEO: Lời nói sau cùng của "trùm" ma tuý Bùi Đình Khánh

Tr.Đức

(NLĐO)- Dù biết trước bản án thích đáng dành cho mình, Khánh vẫn tỏ ra bình tĩnh, gửi lời xin lỗi tới các bị cáo khác, chia buồn với gia đình thiếu tá Khải.

Chiều 15-5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục việc xét xử sơ thẩm đối với Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm với nhiều nhóm tội danh. Trước khi tòa nghị án, Bùi Đình Khánh và các bị cáo khác được lên bục khai báo để nói lời sau cùng. 

Video bị cáo Bùi Đình Khánh nói lời nói sau cùng

Trong lời sau cùng, bị cáo Bùi Đình Khánh gửi lời cảm ơn tới Hội đồng xét xử trong những ngày qua đã làm việc hết sức công tâm, cảm ơn các luật sư đã bảo vệ quyền lợi cho bị cáo. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Theo bị cáo Khánh, những người này đều do một mình bị cáo chủ động liên lạc; xuất phát từ tình cảm nên một số bị cáo đã vô tình vi phạm pháp luật.

Bị cáo cũng mong Hội đồng xét xử xem xét đối với các bị cáo trong vụ án.

Đối với các bị cáo Triệu Thị Hiền, Triệu Nguyễn Hoài Thương và Lò Văn Minh, Khánh cho rằng họ còn trẻ, là người dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật hạn chế nên mong Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng.

Đối với bản thân, Bùi Đình Khánh cho biết đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình.

"Mặc dù gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng, bị cáo được ăn học nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức, thiếu ý chí kiên định. Đứng trước lợi nhuận, bị cáo đã gục ngã, thực hiện hành vi mua bán ma túy, vi phạm pháp luật và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận cả nước bức xúc"- Khánh nói.

Bị cáo cũng gửi lời chia buồn tới gia đình thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, người hy sinh trong quá trình truy bắt do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; đồng thời gửi lời xin lỗi tới các bị cáo liên quan trong vụ án.

Theo Khánh, dù là anh em, quen biết nhưng bị cáo đã không nhận thức đầy đủ, cố tình vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều gia đình rơi vào bi kịch, người mất mẹ, người mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán vì vòng lao lý.

Video "trùm" ma túy Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng

"Cuộc chiến phòng, chống ma túy trong thời bình vẫn đổ máu, nhiều gia đình tan nát. Tất cả đều xuất phát từ lòng tham, sự gục ngã trước cám dỗ của những người như bị cáo"- Khánh trình bày.

Bị cáo Khánh cũng gửi lời cảm ơn lực lượng bảo vệ phiên tòa, cán bộ trại tạm giam và Công an tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ, động viên trong thời gian bị tạm giam, giúp bị cáo ổn định tinh thần.

"Đối với bản thân, bị cáo không có đề nghị gì với Hội đồng xét xử vì không đủ tư cách để xin giảm nhẹ. Bản án dành cho bị cáo là đúng người, đúng tội và thích đáng"- Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng trước tòa.

