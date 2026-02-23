HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cấp cứu hơn 567.000 lượt người bệnh trong 9 ngày Tết

N.Dung

(NLĐO) - Trong 9 ngày Tết Bính Ngọ, các bệnh viện tiếp nhận hơn 27.000 ca cấp cứu nghi do tai nạn giao thông và 407 ca liên quan pháo nổ, vật liệu nổ tự chế.

Bộ Y tế vừa có báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh, cấp cứu, bảo đảm an toàn thực phẩm và cung ứng thuốc.

img

Người dân làm thủ tục cấp cứu cho người thân tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo báo cáo, trong tháng 1 Ấn Độ ghi nhận 2 ca mắc và Bangladesh ghi nhận 1 ca tử vong do virus Nipah. Dù Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường giám sát, tổ chức tập huấn và kiểm tra tại các cửa khẩu quốc tế như Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Hữu Nghị (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh), Bờ Y (Quảng Ngãi), Lệ Thanh (Gia Lai), Đăk Pơ và Bu Prăng (Lâm Đồng).

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi mắc bệnh do virus Nipah. Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, không xuất hiện ổ dịch tập trung.

Cũng trong kỳ nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 1.431 ca sốt xuất huyết, không có ca tử vong; lũy kế từ đầu năm là 23.442 ca, 4 ca tử vong. Tay chân miệng ghi nhận 955 ca, không có tử vong; lũy kế 14.596 ca, 2 ca tử vong.

Bệnh sởi ghi nhận 105 ca mắc, không có tử vong; lũy kế 1.415 ca. Không ghi nhận ca mắc bạch hầu và liên cầu lợn, các bệnh khác cơ bản ổn định.

Về công tác khám, chữa bệnh, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thường trực 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị; thực hiện báo cáo trực tuyến tại 1.672 cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh và trung tâm y tế khu vực.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc có 567.496 lượt người đến khám, cấp cứu; 200.772 trường hợp nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 22.082 ca phẫu thuật, trong đó 3.591 ca cấp cứu. Có 18.167 trẻ sơ sinh chào đời, gồm 8.928 ca mổ đẻ. Tổng số bệnh nhân tử vong (bao gồm trước viện, tại viện và tiên lượng tử vong xin về) là 2.261 trường hợp.

Tai nạn giao thông ghi nhận 27.021 lượt khám nghi do tai nạn; 10.780 trường hợp nhập viện điều trị hoặc theo dõi; 182 trường hợp tử vong, gồm 75 ca tử vong trước viện, 44 ca tại viện và 63 ca tiên lượng tử vong xin về.

img

Các bệnh viện tiếp nhận nhiều ca cấp cứu chấn thương do pháo nổ trong dịp Tết

Tai nạn do pháo nổ có 345 trường hợp khám, cấp cứu (chưa loại trừ trùng lặp do chuyển tuyến), 182 ca nhập viện và 1 ca tử vong. Tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế ghi nhận 62 ca khám, cấp cứu; 31 ca nhập viện; 3 ca tử vong.

Toàn quốc cũng ghi nhận 666 ca khám do ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa; 418 ca nhập viện theo dõi; 12 ca chuyển viện; 2 trường hợp tử vong.

Trong thời gian nghỉ Tết (14 đến 22-2), ngành y tế triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc; duy trì các kíp trực, đội điều tra, xử lý sự cố về an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương.

Đến thời điểm này các cơ sở cơ bản bảo đảm đủ thuốc và vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh và phòng chống dịch. Đến ngày 22-2 (mùng 6 Tết), không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế trên phạm vi cả nước.

Tin liên quan

Gần 340 ca cấp cứu do pháo nổ, chất nổ dịp Tết

Gần 340 ca cấp cứu do pháo nổ, chất nổ dịp Tết

(NLĐO) - Trong 8 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế cả nước tiếp nhận hơn 510.000 lượt khám, cấp cứu; hàng chục ngàn ca liên quan tai nạn giao thông và pháo nổ.

Hai bệnh viện tuyến cuối căng mình cấp cứu dịp Tết

(NLĐO) - Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận số ca khám, cấp cứu tăng đột biến, trong khi Bệnh viện Việt Đức giảm tai nạn giao thông nhưng tăng bệnh nhân do pháo nổ.

Hơn 18.000 ca cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong 5 ngày Tết

(NLĐO) - Hơn 358.000 lượt khám, cấp cứu trong 5 ngày Tết, riêng cấp cứu nghi do tai nạn giao thông hơn 18.000 ca, nhiều chỉ số giảm so với cùng kỳ.

cấp cứu khám chữa bệnh pháo nổ cấp cứu Tết pháo hoa tết bính ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo