Giải trí

CAPTAIN BOY rất giỏi

Thùy Trang

(NLĐO) - Bộ đôi bạn thân CAPTAIN BOY - RHYDER mang hit "Chân thành" đến mini concert "Mặt chạm mặt".

Một CAPTAIN BOY trưởng thành và đáng xem

CAPTAIN BOY bị RHYDER "đánh úp" - Ảnh 1.

CAPTAIN BOY thực sự rất giỏi

Tối 29-11, mini concert "Mặt chạm mặt" của CAPTAIN BOY đã chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM). Mini concert "Mặt chạm mặt" không chỉ là nơi fan thể hiện tình cảm với CAPTAIN BOY mà còn để nam nghệ sĩ gửi đến lời cảm ơn đến khán giả.

Ngoài người hâm mộ, sự kiện này còn có sự xuất hiện của những đồng nghiệp thân thiết với nam nghệ sĩ như: B Ray, Quân A.P, Quang Trung, Song Luân và "secret" RHYDER.

CAPTAIN BOY đã mang đến không gian âm nhạc thú vị bởi sắc màu khác biệt. Và lần nữa, qua mini concert, lời khen "CAPTAIN BOY quá giỏi, không hề quá lời".

15 ca khúc được thể hiện trong mini concert đã chứng minh tình cảm và sự thừa nhận của khán giả đối với giọng ca trẻ CAPTAIN BOY là xứng đáng.

Trong các tiết mục biểu diễn, màn thể hiện Cảm ơn đã ở bên của CAPTAIN BOY và B Ray nhận sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

CAPTAIN BOY bị RHYDER "đánh úp" - Ảnh 2.

Một CAPTAIN BOY rất đáng xem

Cặp "thầy trò" đình đám của Vbiz một lần nữa trình diễn ăn ý trên sân khấu. Thường trêu chọc CAPTAIN BOY là "nghịch tử", nhưng B RAY khiến khán giả xúc động khi chia sẻ: "Mình rất vui khi CAPTAIN đã vững vàng trên đôi chân của mình. Tài năng, sự tử tế, tình yêu âm nhạc của CAPTAIN đã được mọi người nhìn thấy và công nhận. Sau này có như thế nào, mình với CAPTAIN vẫn đối với nhau như ngày đầu thôi".

Tuổi 23 rực rỡ của CAPTAIN BOY

CAPTAIN BOY bị RHYDER "đánh úp" - Ảnh 3.

Tuổi 22, CAPTAIN BOY làm được nhiều thứ hơn mọi người có thể tưởng tượng

Ngoài ra màn kết hợp cùng Song Luân, Quang Trung, Quân A.P của CAPTAIN BOY như đưa khán giả trở lại với không khí "Anh trai say hi" ngày nào. Đây cũng là những người đồng đội thân thiết của CAPTAIN BOY trong chương trình. Cả 3 đều dành lời khen cho cậu em 2003, hạnh phúc khi em đã có được sân khấu đầu tiên của riêng mình.

Không hề có trong kế hoạch, sự xuất hiện bất ngờ của RHYDER khiến CAPTAIN BOY ngỡ ngàng. Được biết ê-kíp và RHYDER đã "thông đồng" để mang lại món quà bất ngờ cho CAPTAIN BOY, nhờ vậy bản hit "Chân thành" và "Ừ thì chia tay" được thể hiện một cách tròn trịa và cảm xúc.

"Chúc mừng CAPTAIN BOY đã có đêm mini concert đầu tiên thành công. Ngày đặc biệt của CAPTAIN sao có thể vắng mặt RHYDER được. Chúc cho hành trình sau này của CAPTAIN thêm rực rỡ và đừng quên lúc nào gọi là anh em có mặt ngay" - RHYDER chia sẻ.

CAPTAIN BOY bị RHYDER "đánh úp" - Ảnh 4.

BRAY hết lời khen ngợi CAPTAIN BOY

Giữa tình yêu thương của khán giả và những người anh em thân thiết, CAPTAIN BOY rưng rưng: "Từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc, mình không nghĩ sẽ có ngày này. Và khi mọi thứ diễn ra thì CAPTAIN thấy như giấc mơ đã thành hiện thực vậy".

CAPTAIN BOY bị RHYDER "đánh úp" - Ảnh 5.

CAPTAIN BOY là thủ khoa thanh nhạc

CAPTAIN BOY (Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003) được biết đến sau Rap Việt 2023, và được khán giả yêu mến hơn cả khi tham gia "Anh trai say hi" 2024. Tháng 10-2024, CAPTAIN BOY trình làng MV debut có tên "Ừ thì chia tay". Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu hành trình bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Tháng 6-2025, anh tiếp tục ra mắt "Ai lớn cũng phải" vào đúng dịp sinh nhật của mình. Tháng 10-2025, nghệ sĩ ra MV "Giá mà anh" cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc. Ở những dự án cá nhân, CAPTAIN BOY luôn tự sáng tác, làm nhạc và thể hiện ca khúc.

