Giải trí

Câu chuyện đầy xúc động của "Việt Nam Tinh Hoa"

Thùy Trang

(NLĐO) - MV "Việt Nam Tinh Hoa" - Lời tuyên ngôn hội tụ và đoàn kết sức mạnh sáng tạo Việt Nam.

Việt Nam Tinh Hoa - ca khúc chủ đề của giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025

Câu chuyện đầy xúc động của Việt Nam tinh hoa - Ảnh 1.

Ra mắt Việt Nam Tinh Hoa - ca khúc chủ đề của giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025

MV "Việt Nam Tinh Hoa" chính thức ra mắt vào lúc 20 giờ ngày 5-12-2025, là sản phẩm thuộc hệ sinh thái Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025. Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025 do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng ZOA Creative và Alien Media tổ chức.

Với quy mô chưa từng có, MV quy tụ những đại diện tinh hoa của 5 trụ cột nghệ thuật: Âm nhạc - Điện ảnh - Vũ đạo - Sân khấu - Nghệ thuật đương đại, nhằm truyền đi thông điệp: "Đoàn kết người sáng tạo hôm nay chính là di sản văn hóa rạng rỡ cho ngày mai".

Ca khúc có sự góp giọng của nhiều thế hệ nghệ sĩ: ca sĩ Lam Trường, Phương Vy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương, Isaac, Hương Tràm, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, GreyD, Cao Bá Hưng, Nguyễn Hùng.

Đại diện dự án, nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang khẳng định: "Tinh Hoa Việt Nam không phải những câu chuyện đứng riêng lẻ, mà là sức mạnh hợp lực của nhiều ngành cùng chung một ước vọng: tôn vinh và nâng tầm văn hóa Việt Nam trên sân khấu toàn cầu.

Chúng tôi mời những tên tuổi lớn của âm nhạc, điện ảnh, vũ đạo, sân khấu cùng xuất hiện chung trong một khung hình, để nói bằng hình ảnh về một Việt Nam biết trân trọng cội nguồn và biết đứng cùng nhau để vươn xa".

Tinh thần hội tụ Tinh Hoa đa lĩnh vực

Câu chuyện đầy xúc động của Việt Nam tinh hoa - Ảnh 2.

Ca sĩ Bùi Lan Hương

Ca khúc "Việt Nam Tinh Hoa" được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong bắt nguồn từ cảm hứng về dòng chảy bản sắc Việt Nam và mong muốn trao truyền cho thế hệ trẻ về những giá trị văn hóa dân tộc. Anh gọi đây là "một chủ đề ấp ủ lâu năm". Sự ra đời của Giải thưởng Tinh Hoa Việt trở thành chất xúc tác để anh viết nên ca khúc mang tinh thần tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Năm 2025 chứng kiến sự nở rộ của các dự án văn hóa - nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt. MV "Việt Nam Tinh Hoa" xuất hiện như điểm kết tinh nổi bật: nơi âm nhạc, hình ảnh, nghệ sĩ và các loại hình nghệ thuật truyền thống hòa làm một, tạo nên thông điệp chung về niềm tự hào Việt Nam.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh lựa chọn kể câu chuyện qua hình ảnh một cậu bé bước vào viện bảo tàng và tìm thấy chiếc hộp kỳ diệu, là cánh cửa mở ra hành trình khám phá những "mảnh ghép văn hóa Việt Nam".

"Tôi muốn kể câu chuyện thông qua nhân vật cậu bé để tất cả chúng ta có dịp nhìn nhận lại, lắng nghe, nhìn thấy cũng như là cảm nhận những cái hay, cái đẹp trong văn hóa nghệ thuật Việt Nam thông qua dự án Việt Nam tinh hoa" - đạo diễn Kawaii Tuấn Anh chia sẻ.

Hành trình ấy không chỉ của nhân vật, mà chính là hành trình của ê-kíp sáng tạo: đi tìm, tôn vinh và làm sống dậy các giá trị Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc - điện ảnh của thời đại số. Từ đây, MV đặt nền móng cho một không gian nơi các lĩnh vực nghệ thuật gặp nhau, dẫn tự nhiên sang câu chuyện về những con người làm nên dự án.

Mỗi câu chuyện được kể đều chạm đến khán giả

Câu chuyện đầy xúc động của Việt Nam tinh hoa - Ảnh 3.

Ca sĩ Nguyễn Hùng

Nếu cậu bé trong bảo tàng là linh hồn câu chuyện, thì những nghệ sĩ - diễn viên - đạo diễn - biên đạo… xuất hiện trong MV chính là các "mảnh ghép" của Tinh Hoa Việt hôm nay. Để tạo nên bài hát và MV chủ đề, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dành nhiều tháng liên tục lựa chọn giọng ca phù hợp, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang tinh thần gắn bó với văn hóa Việt. Anh gọi đây là "hành trình đi tìm những người đồng thanh - đồng cảm - đồng điệu với văn hóa Việt".

"Mỗi người góp một câu ngắn, nhưng là những mảnh ghép mang sức mạnh lớn. Đây là dịp để tôi đưa tâm tư, tình cảm của mình gửi cho những người nghệ sĩ" - nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tâm sự.

Câu chuyện đầy xúc động của Việt Nam tinh hoa - Ảnh 4.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh

Không chỉ điện ảnh, MV còn tái hiện năm loại hình nghệ thuật đặc sắc bằng ngôn ngữ vũ đạo: Chèo hề, Múa bóng rỗi, Múa chén - Nhã nhạc cung đình Huế, Đương đại và Hip-hop. Không đơn thuần minh hoạ, từng phân đoạn được thiết kế để "làm sống lại văn hoá" để khán giả cảm được nhịp thở của các loại hình thay vì chỉ nhìn thấy chúng.

Bên cạnh đó, MV còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ của "À Ố Show", mang đến một lớp sinh khí rất khác: đậm đặc bản sắc Việt. Không chỉ là những màn trình diễn, họ mang theo cả một kho tàng ngôn ngữ cơ thể đã được mài giũa từ truyền thống: nhịp thở của tre nứa, tiết tấu rộn ràng của làng quê Nam Bộ, sự mềm mại uyển chuyển của văn hóa Á Đông.

Câu chuyện đầy xúc động của Việt Nam tinh hoa - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong

Mỗi động tác của họ giống như một mảnh ký ức Việt được chạm khắc vào không gian phim trường - tinh tế, phóng khoáng và đầy chất nghệ thuật đương đại. Khi các nghệ sĩ chuyển động, ánh sáng phản chiếu lên những chất liệu quen thuộc của À Ố Show gợi nhớ đến hồn cốt văn hóa dân gian, nhưng lại được diễn giải bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, giàu nhịp điệu và cảm xúc.

Việt Nam Tinh Hoa Tinh hoa Việt 2025 giải thưởng Tinh hoa Việt 2025
