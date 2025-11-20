Cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân

Ngày 19-11, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025.

Hơn 7.600 mô hình

Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết trong tình hình mới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức thành phố càng phải khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Bà nhấn mạnh công tác dân vận sẽ tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức; củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, để nhân dân thật sự là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu của mọi chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đồng loạt triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" bằng nhiều giải pháp, cách làm cụ thể, sát thực tiễn. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước với hơn 7.600 mô hình.

Có thể kể đến những buổi "Cà phê sáng" là cuộc trao đổi giữa chính quyền và người dân ở phường Thủ Dầu Một, phường Bình Dương. Mô hình "10 bản chứng thực - 15 phút trả" của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, đã rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến lên 85%, mang đến tiện ích, thuận lợi trong phục vụ nhu cầu của người dân. Quy trình "4 tại chỗ" của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Đông và nhiều phường, xã khác; mô hình "một cửa" lưu động giải quyết hồ sơ ngoài giờ, tra cứu thông tin "một chạm" của phường Phú Thuận, phường An Khánh…

Tại hội nghị, 159 tập thể và 62 cá nhân "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2025 được tuyên dương.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá đây là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo không ngừng, gắn bó mật thiết, tận tụy với nhân dân; là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Suốt quá trình 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, công tác dân vận của Đảng chính là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Thấm nhuần điều đó, TP HCM luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. "Dân vận khéo" hướng về cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát và thực hiện các quyết sách quan trọng của từng địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao bằng khen của thành phố tặng các tập thể và cá nhân “Dân vận khéo” Ảnh: DUY PHÚ

Niềm tin, sự hài lòng là thước đo

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị.

Để tiếp tục làm tốt công tác dân vận trong bối cảnh thành phố đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các phường, xã, đặc khu tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò quan trọng, ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận; không ngừng đổi mới hoạt động dân vận theo hướng hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là người đứng đầu phải là người làm dân vận giỏi, thực hiện nghiêm việc trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân. Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu chính là mệnh lệnh không lời hiệu quả nhất để củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân. Mỗi khu phố, ấp, cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một "vườn ươm dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định "hằng năm, các cấp ủy Đảng trực thuộc có ít nhất 1 mô hình "Dân vận khéo"; trong nhiệm kỳ có ít nhất 50 mô hình "Dân vận khéo" được nhân rộng".

Do vậy, bà đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nghiên cứu, đúc kết các mô hình "Dân vận khéo" từ hơn 7.600 mô hình thành những mô hình thật sự tiêu biểu và nổi trội để nhân rộng toàn thành phố. Từ đó, những mô hình mới, cách làm hay, những gương điển hình sẽ tiếp tục tỏa sáng và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng TP HCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.

Mệnh lệnh hành động Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức cho biết đây không chỉ là sự ghi nhận, biểu dương to lớn đối với những tập thể và cá nhân điển hình được tuyên dương mà còn là "mệnh lệnh hành động" rõ ràng, cụ thể, khơi dậy tinh thần tiên phong, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới của thành phố. "Tinh thần cốt lõi trong chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy là phải kiên định lấy nhân dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi thắng lợi và đặc biệt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân vận" - ông Dương Anh Đức đúc kết, đồng thời khẳng định Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo, biến thành các nội dung, giải pháp, kế hoạch cụ thể, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị lớn nhất.



