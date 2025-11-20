HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân

PHAN ANH

Phong trào "Dân vận khéo" ngày càng lan tỏa sâu rộng, là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, thúc đẩy TP HCM phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Ngày 19-11, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025.

Hơn 7.600 mô hình

Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết trong tình hình mới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức thành phố càng phải khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Bà nhấn mạnh công tác dân vận sẽ tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức; củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, để nhân dân thật sự là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu của mọi chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đồng loạt triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" bằng nhiều giải pháp, cách làm cụ thể, sát thực tiễn. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước với hơn 7.600 mô hình.

Có thể kể đến những buổi "Cà phê sáng" là cuộc trao đổi giữa chính quyền và người dân ở phường Thủ Dầu Một, phường Bình Dương. Mô hình "10 bản chứng thực - 15 phút trả" của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, đã rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến lên 85%, mang đến tiện ích, thuận lợi trong phục vụ nhu cầu của người dân. Quy trình "4 tại chỗ" của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Đông và nhiều phường, xã khác; mô hình "một cửa" lưu động giải quyết hồ sơ ngoài giờ, tra cứu thông tin "một chạm" của phường Phú Thuận, phường An Khánh…

Tại hội nghị, 159 tập thể và 62 cá nhân "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2025 được tuyên dương.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá đây là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo không ngừng, gắn bó mật thiết, tận tụy với nhân dân; là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Suốt quá trình 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, công tác dân vận của Đảng chính là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Thấm nhuần điều đó, TP HCM luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. "Dân vận khéo" hướng về cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát và thực hiện các quyết sách quan trọng của từng địa bàn.

Cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao bằng khen của thành phố tặng các tập thể và cá nhân “Dân vận khéo” Ảnh: DUY PHÚ

Niềm tin, sự hài lòng là thước đo

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị.

Để tiếp tục làm tốt công tác dân vận trong bối cảnh thành phố đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các phường, xã, đặc khu tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò quan trọng, ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận; không ngừng đổi mới hoạt động dân vận theo hướng hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là người đứng đầu phải là người làm dân vận giỏi, thực hiện nghiêm việc trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân. Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu chính là mệnh lệnh không lời hiệu quả nhất để củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân. Mỗi khu phố, ấp, cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một "vườn ươm dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định "hằng năm, các cấp ủy Đảng trực thuộc có ít nhất 1 mô hình "Dân vận khéo"; trong nhiệm kỳ có ít nhất 50 mô hình "Dân vận khéo" được nhân rộng".

Do vậy, bà đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nghiên cứu, đúc kết các mô hình "Dân vận khéo" từ hơn 7.600 mô hình thành những mô hình thật sự tiêu biểu và nổi trội để nhân rộng toàn thành phố. Từ đó, những mô hình mới, cách làm hay, những gương điển hình sẽ tiếp tục tỏa sáng và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng TP HCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. 

Mệnh lệnh hành động

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức cho biết đây không chỉ là sự ghi nhận, biểu dương to lớn đối với những tập thể và cá nhân điển hình được tuyên dương mà còn là "mệnh lệnh hành động" rõ ràng, cụ thể, khơi dậy tinh thần tiên phong, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

"Tinh thần cốt lõi trong chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy là phải kiên định lấy nhân dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi thắng lợi và đặc biệt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân vận" - ông Dương Anh Đức đúc kết, đồng thời khẳng định Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo, biến thành các nội dung, giải pháp, kế hoạch cụ thể, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị lớn nhất.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo