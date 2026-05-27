Cầu Phú Mỹ sửa chữa: Đi lại ra sao để tránh kẹt xe?

Ngày 27-5, đại diện Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết từ ngày 30-5 sẽ điều chỉnh giao thông phục vụ thi công công trình cầu Phú Mỹ.

Cầu Phú Mỹ, TPHCM.

Theo đó, từ ngày 30-5 đến 11-7, Sở Xây dựng TPHCM tiến hành sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ, hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận.

Để hạn chế ùn tắc giao thông và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, Phòng CSGT khuyến nghị người dân lưu thông qua khu vực cầu Phú Mỹ có thể tham khảo các lộ trình thay thế như sau:

Xe container, xe tải nặng hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận

+ Hướng từ Cảng Cát Lái về phường Tân Thuận:

- Cảng Cát Lái – đường Nguyễn Thị Định – vòng xoay Mỹ Thủy – đi thẳng đường Đồng Văn Cống – đường Mai Chí Thọ – đường Võ Nguyên Giáp – Xa Lộ Hà Nội – Quốc lộ 1 – đường Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

- Cảng Cát Lái – đường Nguyễn Thị Định – vòng xoay Mỹ Thủy – rẽ phải đường Võ Chí Công – đi vào Khu Công nghệ cao TPHCM – đường D2 – đường D1 – Quốc lộ 1 – đường Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

+ Hướng từ Khu công nghệ cao TPHCM về phường Tân Thuận:

Đường Võ Chí Công – đi vào Khu Công nghệ cao – đường D2 – đường D1 – Quốc lộ 1 – đường Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn

Xe ô tô con, xe khách dưới 16 chỗ hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận

+ Hướng từ Cảng Cát Lái về phường Tân Thuận:

- Cảng Cát Lái – đường Nguyễn Thị Định – vòng xoay Mỹ Thủy – đi thẳng đường Đồng Văn Cống – đường Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – đường Võ Văn Kiệt – Cầu Calmette – đường Hoàng Diệu – đường Nguyễn Tấn Thành – đường Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

- Cảng Cát Lái – đường Nguyễn Thị Định – vòng xoay Mỹ Thủy – đi thẳng đường Đồng Văn Cống – đường Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – đường Võ Văn Kiệt – Cầu Ông Lãnh – đường Hoàng Diệu – Khánh Hội – đường Nguyễn Hữu Thọ – đường Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

+ Hướng từ Khu công nghệ cao TPHCM về phường Tân Thuận:

- Đường Võ Chí Công – đường dẫn cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây – đường Mai Chí Thọ – hầm sông Sài Gòn – đường Võ Văn Kiệt – Cầu Calmette – đường Hoàng Diệu – đường Nguyễn Tấn Thành – đường Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

- Đường Võ Chí Công – đường dẫn cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây – Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – đường Võ Văn Kiệt – Cầu Ông Lãnh – đường Hoàng Diệu – Khánh Hội – đường Nguyễn Hữu Thọ – đường Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Lộ trình thay thế, tránh qua khu vực cầu Phú Mỹ khi có ùn tắc giao thông và sự cố về giao thông từ hướng Nguyễn Văn Linh

- Đường Nguyễn Văn Linh - rẽ trái đường Phạm Hùng - rẽ trái đường Nguyễn Hữu Thọ - rẽ trái đường Nguyễn Thị Thập - đường Nguyễn Tất Thành - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.