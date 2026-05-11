TPHCM điều chỉnh giao thông phục vụ giải chạy đêm, người dân lưu ý

Ngày 11-5, đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trung tâm thành phố để phục vụ giải chạy đêm TPHCM.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM được điều chỉnh giao thông

Theo đó, từ 20 giờ ngày 16-5 đến 5 giờ 30 ngày 17-5, tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) để thi công cổng xuất phát/về đích và phục vụ tổ chức giải chạy. Lộ trình thay thế là: đường Trương Định - Nguyễn Du - Cách mạng tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định.

Trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (làn hỗn hợp ven bờ sông), đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Pasteur, kể từ 23 giờ 45 ngày 16-5 đến 3 giờ 45 ngày 17-5, tổ chức cấm tạm thời các loại xe 2 bánh lưu thông vào làn hỗn hợp ven bờ sông theo hướng từ phường Chợ Quán đi phường Sài Gòn, đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Pasteur (vòng xoay trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để phục vụ giải chạy bộ.

Lộ trình thay thế là đường Võ Văn Kiệt – rẽ trái vào Huỳnh Mẫn Đạt – Trần Hưng Đạo – tiếp tục di chuyển đi các hướng.

Đối với các tuyến đường thuộc các cự ly giải chạy đêm, hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình chạy các cự ly. Các loại xe lưu thông trên phần đường còn lại và theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, người tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường lộ trình giải chạy.

Cụ thể như sau:

Cự ly 21 km

- Địa điểm xuất phát – về đích: đường Trương Định (Công viên Tao Đàn).

- Thời gian xuất phát: Lúc 23 giờ 55 ngày 16-5. Đóng đường chạy lúc 3 giờ 25 ngày 17-5.

- Lộ trình: Xuất phát đường Trương Định – rẽ phải đường Nguyễn Thị Minh Khai – rẽ phải đường Phạm Ngọc Thạch – đi thẳng đường Công Xã Paris - đi thẳng đường Đồng Khởi – rẽ phải đường Tôn Đức Thắng – rẽ phải đường Nguyễn Huệ - rẽ trái đường Lê Thánh Tôn – rẽ trái đường Nguyễn Huệ (quay đầu hướng ngược lại) – rẽ phải đường Tôn Đức Thắng – rẽ phải đường Hàm Nghi – quay đầu tại giao lộ đường Hàm Nghi / đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đi thẳng đường Hàm Nghi – rẽ phải đường Tôn Thất Đạm – rẽ phải đường Võ Văn Kiệt – đi thẳng ngược chiều vào đường Võ Văn Kiệt theo làn xe hỗn hợp phía sát rạch Bến Nghé - quay đầu đường Võ Văn Kiệt đi theo làn xe 2 bánh sát rạch Bến Nghé (tại giao lộ đường Huỳnh Mẫn Đạt + Võ Văn Kiệt) – đi thẳng đường Võ Văn Kiệt – đi thẳng Tôn Đức Thắng (hướng hầm chui dưới cầu Khánh Hội) – rẽ phải cầu Ba Son – đi thẳng đường R12 – rẽ trái đường Tố Hữu – rẽ trái đường Nguyễn Cơ Thạch – đi thẳng cầu Thủ Thiêm – rẽ trái đường Nguyễn Hữu Cảnh – rẽ phải đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – rẽ trái đường Lê Duẩn – rẽ trái Nam Kỳ Khởi Nghĩa – rẽ phải đường Nguyễn Du – rẽ phải đường Trương Định - về đích.

Cự ly 10km

- Địa điểm xuất phát – về đích: đường Trương Định (công viên Tao Đàn).

- Thời gian xuất phát: Lúc 00 giờ 20 ngày 17-5. Đóng đường chạy: Lúc 2 giờ 20 ngày 17-5.

- Lộ trình: Xuất phát đường Trương Định – rẽ phải đường Nguyễn Thị Minh Khai – rẽ phải đường Phạm Ngọc Thạch – đi thẳng Công Xã Paris - đi thẳng đường Đồng Khởi – rẽ phải đường Tôn Đức Thắng – rẽ phải đường Nguyễn Huệ - rẽ trái đường Lê Thánh Tôn – rẽ trái đường Nguyễn Huệ (quay đầu hướng ngược lại) – rẽ phải đường Tôn Đức Thắng – rẽ phải đường Hàm Nghi – quay đầu tại giao lộ đường Hàm Nghi + đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đi thẳng đường Hàm Nghi – rẽ phải đường Tôn Thất Đạm – rẽ phải đường Võ Văn Kiệt – đi thẳng ngược chiều vào đường Võ Văn Kiệt theo làn xe hỗn hợp phía sát rạch Bến Nghé - quay đầu đường Võ Văn Kiệt đi theo làn xe 2 bánh sát rạch Bến Nghé (tại khu vực dưới chân cầu Calmette) – đi thẳng đường Võ Văn Kiệt - đi thẳng Tôn Đức Thắng (hướng hầm chui dưới cầu Khánh Hội) – đi thẳng hướng Tôn Đức Thắng dưới chân cầu Ba Son – rẽ trái đường Lê Duẩn – rẽ trái Nam Kỳ Khởi Nghĩa – rẽ phải đường Nguyễn Du – rẽ phải đường Trương Định - về đích.

Cự ly 5km

- Địa điểm xuất phát – về đích: đường Trương Định (Công viên Tao Đàn).

- Thời gian xuất phát: Lúc 0 giờ 35 ngày 17-5. Đóng đường chạy: Lúc 1 giờ 35 ngày 17-5.

- Lộ trình: Xuất phát đường Trương Định – rẽ phải đường Nguyễn Thị Minh Khai – rẽ phải đường Phạm Ngọc Thạch – đi thẳng Công Xã Paris - đi thẳng đường Đồng Khởi – rẽ phải đường Tôn Đức Thắng – rẽ phải đường Nguyễn Huệ - rẽ trái đường Lê Thánh Tôn – rẽ phải đường Trương Định – rẽ phải đường Lý Tự Trọng – rẽ trái đường Nguyễn Trung Trực – rẽ trái đường Nguyễn Du – rẽ phải đường Trương Định – về đích.



