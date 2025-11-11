Cầu Rạch Miễu 2 là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cầu Rạch Miễu 2 là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nằm cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 4 km về phía thượng lưu.

Ngày 11-11, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện gắn biển công trình cầu Rạch Miễu 2. 

Cầu Rạch Miễu 2 được công nhận là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cầu Rạch Miễu 2 là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng chính quyền địa phương 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long thực hiện nghi thức gắn biển công trình cầu Rạch Miễu 2.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, trước thực trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng đoạn Quốc lộ 60 đi từ TP HCM về miền Tây qua cầu Rạch Miễu, Trung ương luôn quan tâm để sớm đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 6.800 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Cầu Rạch Miễu 2 kết nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến Quốc lộ 60, "chia lửa" cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung; phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia và quy hoạch của các địa phương đã được phê duyệt, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Ngày 19-8-2025, sau gần 29 tháng thi công, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2.

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nằm cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 4 km về phía thượng lưu. Công trình có tổng chiều dài hơn 17,6 km. Phần cầu chính dài 1.971 m, có 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế là 80 km/giờ...

"Đây là công trình biểu tượng cho tinh thần tự lực tự cường của đội ngũ thợ cầu Việt Nam. Công trình này một lần nữa cho thấy trình độ làm cầu đường của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế, thi công những công trình dự án lớn, phức tạp như cầu dây văng.

- Ảnh 2.

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nằm cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 4 km về phía thượng lưu

Trong suốt quá trình thi công, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả, góp phần đảm bảo chất lượng công trình, rút ngắn tiến độ và quan trọng hơn cả là đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội" - đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nhấn mạnh.

Tin liên quan

Hướng dẫn lưu thông qua cầu Rạch Miễu 2 từ ngày 19-8

Hướng dẫn lưu thông qua cầu Rạch Miễu 2 từ ngày 19-8

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có công bố thông tin hướng dẫn giao thông qua cầu Rạch Miễu 2.

Những hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2

(NLĐO) - Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km, trong đó 7,95km đi qua tỉnh Đồng Tháp và 9,65km qua tỉnh Vĩnh Long

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khai thác vào ngày 19-8, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long

(NLĐO) – Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km, sau khi hoàn thành giúp giảm tải cho Quốc lộ 60

tỉnh Đồng Tháp Bộ Xây dựng Cầu Rạch Miễu 2 tỉnh Vĩnh Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo