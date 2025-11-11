Cầu Rạch Miễu 2 là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ

Ngày 11-11, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện gắn biển công trình cầu Rạch Miễu 2.

Cầu Rạch Miễu 2 được công nhận là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng chính quyền địa phương 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long thực hiện nghi thức gắn biển công trình cầu Rạch Miễu 2.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, trước thực trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng đoạn Quốc lộ 60 đi từ TP HCM về miền Tây qua cầu Rạch Miễu, Trung ương luôn quan tâm để sớm đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 6.800 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Cầu Rạch Miễu 2 kết nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến Quốc lộ 60, "chia lửa" cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung; phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia và quy hoạch của các địa phương đã được phê duyệt, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Ngày 19-8-2025, sau gần 29 tháng thi công, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2.

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nằm cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 4 km về phía thượng lưu. Công trình có tổng chiều dài hơn 17,6 km. Phần cầu chính dài 1.971 m, có 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế là 80 km/giờ...

"Đây là công trình biểu tượng cho tinh thần tự lực tự cường của đội ngũ thợ cầu Việt Nam. Công trình này một lần nữa cho thấy trình độ làm cầu đường của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế, thi công những công trình dự án lớn, phức tạp như cầu dây văng.

Trong suốt quá trình thi công, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả, góp phần đảm bảo chất lượng công trình, rút ngắn tiến độ và quan trọng hơn cả là đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội" - đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nhấn mạnh.