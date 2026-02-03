Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng vừa ban hành thông báo tổ chức đấu giá 64 lô đất ở chia lô, với tổng diện tích hơn 12.280m², tổng giá khởi điểm hơn 330 tỉ đồng.

Toàn bộ các lô đất đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không có tài sản gắn liền với đất và được sử dụng lâu dài.



Quỹ đất đấu giá lần này phân bổ tại 6 phường, trải rộng từ khu vực trung tâm, ven biển đến vành đai phía Tây – Bắc thành phố.

Phường Ngũ Hành Sơn chiếm nhiều nhất với 27 lô, tập trung tại các khu dân cư phía Bắc bến xe Đông Nam, khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3) và khu tái định cư Khái Tây 2 (Bá Tùng mở rộng).

Đáng chú ý, các lô đất mặt tiền đường Minh Mạng có giá khởi điểm cao nhất đợt này, lên tới 74,81 triệu đồng/m², tương đương hơn 7,4 tỉ đồng mỗi lô.

Các lô đất mặt tiền đường Minh Mạng, phường Ngũ Hành Sơn ghi nhận mức giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng

Trong khi đó, các lô tại khu dân cư Đông Trà có giá khởi điểm khoảng 37,81 triệu đồng/m², phù hợp với nhu cầu ở thực hoặc nhà đầu tư vốn trung bình. Riêng khu tái định cư Khái Tây 2 ghi nhận các lô diện tích lớn từ 400m² trở lên, giá khởi điểm 16,7 – 23,7 triệu đồng/m², giá trị mỗi lô khoảng 6,6 – 9,5 tỉ đồng.

Phường Sơn Trà đứng thứ hai về số lượng với 15 lô đất, phân bố tại các khu tái định cư Mân Thái 3, Nại Hiên Đông và khu đất thuộc Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang. Mức giá khởi điểm tại đây dao động từ 40,7 triệu đồng đến hơn 71 triệu đồng/m². Trong đó, lô đất tại khu dân cư An Hòa 4, vị trí giao Vân Đồn – Nại Thịnh 6, có giá khởi điểm trên 71 triệu đồng/m², tổng giá trị hơn 11,3 tỉ đồng, thuộc nhóm cao nhất toàn đợt đấu giá.

Tại phường Hải Vân, có 9 lô đất được đưa ra đấu giá, chủ yếu thuộc các khu tái định cư Hòa Hiệp 3 và Hòa Hiệp 4. Đây là khu vực có mức giá khởi điểm thấp nhất, từ khoảng 10,7 – 18,9 triệu đồng/m², tương đương 1,45 – 2,5 tỉ đồng mỗi lô. Tương tự, phường Liên Chiểu cũng có 9 lô đất, với giá khởi điểm phổ biến 9,9 – 18,6 triệu đồng/m².

Ngoài ra, đợt đấu giá còn có 2 lô đất tại phường Hòa Xuân, thuộc khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, giá khởi điểm 33,34 triệu đồng/m², mỗi lô trên 5,3 tỉ đồng.

Phường An Khê có 2 lô đất tại khu dân cư số 2 Phần Lăng, nằm ở vị trí giao các trục đường lớn như Nguyễn Công Hãng – Nguyễn Khang – Cần Giuộc, với giá khởi điểm 67,7 – 72,7 triệu đồng/m², giá trị mỗi lô khoảng 9 – 9,4 tỉ đồng.