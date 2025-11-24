Khánh Hòa: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa gửi lời cảm ơn TPHCM

Trong chuyến kiểm tra vào quà hỗ trợ người dân nhiều xã bị thiệt hại trong ngày 24-11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, thông qua báo chí gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa trải qua đợt mưa lũ lịch sử, chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Trong hoàn cảnh đó, tỉnh Khánh Hòa được TPHCM lập tức chi viện, hỗ trợ. Những ngày qua, người dân và chính quyền TPHCM đã ngày đêm quyên góp những mặt hàng thiết yếu, nhân lực nhanh chóng lên đường đến Khánh Hòa hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp đỡ người dân.

Ngay sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao những túi quà thiết thực như lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bà con vùng lũ khó khăn của Khánh Hòa. Những chuyến xe chở hàng trăm tấn hàng nhu yếu phẩm, y bác sĩ, bếp ăn… cũng xuyên đêm để sớm đến hỗ trợ địa phương.

"Tình cảm của TPHCM đã để lại những hình ảnh rất tốt đẹp, ấn tượng cho người dân Khánh Hoà", Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nói.