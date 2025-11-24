HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khánh Hòa: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ

(NLĐO) - Sau đợt lũ vừa qua, cầu treo Thác Ngựa (xã Tây Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bị hư hại, người dân qua cầu phải mặc áo phao.

CLIP: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo Thác Ngựa sau lũ lịch sử.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 1.

Ngày 24-11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng lãnh đạo các sở ngành đi kiểm tra hậu quả mưa lũ tại cầu Thác Ngựa (thôn A Xây, xã Tây Khánh Vĩnh). Đây là cây cầu để người dân thôn A Xay có 178 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu ra trung tâm Khánh Vĩnh (cũ). Trong đợt nước lũ dâng cao ngập cầu, làm hở chân móng khiến cầu yếu.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 2.

Cầu Thác Ngựa là dạng treo, làm bằng sắt từ năm 1987. Mưa lũ làm cầu hư hỏng nên phải hạn chế người dân qua lại.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 3.

Người qua cầu phải giữ khoảng cách và phải mặc áo phao mới được qua cầu.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 4.

Do bên phải cầu bị yếu nên chỉ đi bên trái và hạn chế đi đông người cùng lúc nên việc qua lại khá chậm. Hai đầu cầu có người của xã Tây Khánh Vĩnh "điều tiết".

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 5.

Trong ngày 24-11, chính quyền địa phương vận chuyển hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm vào thôn A Xay nhưng do cầu đang gặp sự cố nên việc vận chuyển bị chậm.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 6.

Sắp tới khi cầu Thác Ngựa mới xây xong, người dân hai bên cầu Thác Ngựa sẽ yên tâm đi lại.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 7.

Còn tại xã Khánh Sơn, lãnh đạo địa phương cho biết qua 2 đợt mưa lớn kéo dài, trên địa bàn có hơn 30 điểm sạt lở. Trong đó có tuyến đường đi vào thôn Hòn Dung và Tà Gụ của xã bị sạt lở nghiêm trọng khiến con đường này đứt đôi.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 8.

Theo lãnh đạo xã, con đường này bị sạt vào đêm 18-11, khi khoảng 20m mặt đường cùng hàng ngàn khối đất đá sạt xuống sông Tô Hạp bên dưới với độ cao hàng chục mét. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 9.

Một đoạn hộ lan của tuyến đường cũng bị kéo xuống gần bờ sông Tô Hạp.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 10.

Gần như toàn bộ tuyến đường bị đứt gãy, phía dưới tạo hàm ếch, nguy cơ sạt nên người dân muốn đi ra trung tâm xã phải chọn đường vòng khá xa.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 11.

Nhiều mảng bê tông trên mặt đường cũng bị nứt nẻ, một số chỗ khá yếu, phía dưới là sông Tô Hạp với độ cao hàng chục mét.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng đã tạo cản 2 bên đường để cấm lưu thông trong thời gia khắc phục sạt lở.

thư Tỉnh ủy Khánh Hòa gửi lời cảm ơn TPHCM

Trong chuyến kiểm tra vào quà hỗ trợ người dân nhiều xã bị thiệt hại trong ngày 24-11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, thông qua báo chí gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 13.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa trải qua đợt mưa lũ lịch sử, chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Trong hoàn cảnh đó, tỉnh Khánh Hòa được TPHCM lập tức chi viện, hỗ trợ. Những ngày qua, người dân và chính quyền TPHCM đã ngày đêm quyên góp những mặt hàng thiết yếu, nhân lực nhanh chóng lên đường đến Khánh Hòa hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp đỡ người dân.

Ngay sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao những túi quà thiết thực như lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bà con vùng lũ khó khăn của Khánh Hòa. Những chuyến xe chở hàng trăm tấn hàng nhu yếu phẩm, y bác sĩ, bếp ăn… cũng xuyên đêm để sớm đến hỗ trợ địa phương.

"Tình cảm của TPHCM đã để lại những hình ảnh rất tốt đẹp, ấn tượng cho người dân Khánh Hoà", Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nói.

Khánh Hoà: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ - Ảnh 14.

Khánh Hoà gửi thư cảm ơn TP HCM

Khánh Hoà gửi thư cảm ơn TP HCM

(NLĐO) - Sự hỗ trợ của TP HCM rất có ý nghĩa, thể hiện tình cảm, chia sẻ sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM dành cho Khánh Hoà.

Khánh Hoà công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

(NLĐO)- Ngày 31-10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm một số chức danh chủ chốt của tỉnh.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hoà

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

