Anh Tú Atus mở màn năm Bính Ngọ với 3 ca khúc nhạc phim

Ba ca khúc - ba cung bậc, Anh Tú Atus mở màn năm mới rộn ràng

Anh Tú Atus cho ra 3 MV lyric nhạc phim "Nhà ba tôi có một phòng"

Mới đây, Anh Tú Atus đã cho ra 3 MV lyric lần lượt là: "Nhớ nhớ quên quên", "Tình yêu hột quẹt" và "Từ ngày hôm nay". Đây đều là sáng tác của nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, được đạo diễn- diễn viên Trường Giang đặt riêng cho dự án phim "Nhà ba tôi một phòng".

Mỗi bài hát đại diện cho một cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật, từ những rung động ngọt ngào, sự lưỡng lự trong tình yêu cho đến tinh thần trưởng thành và khát khao thay đổi vì gia đình.

Theo đó "Nhớ nhớ quên quên" nói về cảm xúc của một chàng trai khi đứng giữa ranh giới "nên quên hay nên nhớ" một mối tình.

Ca từ mang màu sắc hoài niệm, thể hiện sự lưỡng lự, day dứt nhưng vẫn còn rất nhiều yêu thương. Để phù hợp, Anh Tú Atus chọn lối hát nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, thiên về ballad pop hiện đại.

"Tình yêu hột quẹt" lại ẩn dụ cho tình yêu giống như chiếc hộp quẹt, có thể bùng cháy rực rỡ nhưng cũng dễ tắt nếu không được giữ gìn.

Để phù hợp với tinh thần của bài hát, Anh Tú Atus thể hiện với năng lượng tươi sáng, giai điệu bắt tai, vừa pha Pop vừa pha Funk hiện đại.

Anh Tú Atus là cái tên được săn đón

Từ ngày hôm nay lại là cột mốc mới, đánh dấu sự thay đổi của bản thân vì người mình yêu. Trong phim, ca khúc cũng được xuất hiện ở những phân đoạn cao trào cảm xúc. Với bài hát này, Anh Tú Atus vừa trau chuốt giọng hát vừa gửi gắm tình cảm qua giai điệu.

Nói về việc góp giọng vào OST "Nhà ba tôi một phòng", Anh Tú Atus cho biết: "Tú cũng khá bất ngờ khi anh Giang giao hát luôn nhạc phim "Nhà ba tôi một phòng". Vừa diễn xuất vừa được thể hiện nhạc phim là cơ hội đặc biệt, vậy nên Tú nhận lời. Tú mong âm nhạc sẽ giúp khán giả cảm nhận được rõ nét hơn nội tâm nhân vật, khán giả sau khi xem xong không chỉ nhớ đến nội dung phim mà còn cả những giai điệu đẹp đẽ".

Âm nhạc giúp khắc họa nội tâm nhân vật của Anh Tú Atus trên màn ảnh

Bộ ảnh Tết của Anh Tú Atus cũng để lại nhiều dấu ấn

Trong "Nhà ba tôi một phòng", Anh Tú Atus đóng vai Phát - bạn trai của nữ chính An (Đoàn Minh Anh đóng). Trong phim, Phát là chàng trai trẻ trung, thân thiện, đôi lúc tinh nghịch nhưng rất chân thành. Nhân vật của anh tạo nên nhiều tình huống hài hước, đồng thời là điểm xung đột nhẹ với gia đình ông Thạch (Trường Giang đóng), qua đó góp phần làm nổi bật câu chuyện về tình yêu, gia đình và những khác biệt thế hệ trong dịp Tết.

Những ngày vừa qua, Anh Tú Atus tất bật với lịch trình cinetour cùng ê-kíp "Nhà ba tôi một phòng". Dù đã khá quen với việc gặp khán giả vào mùa Tết nhưng anh vẫn không khỏi hồi hộp. "Tú hạnh phúc vì được là một phần kỷ niệm trong dịp Tết Nguyên Đán của khán giả đến xem phim. Tú nhận được rất nhiều lời chúc và tình cảm của mọi người. Cũng nhân dịp đầu năm Bính Ngọ, Tú chúc tất cả khán giả sẽ có một năm mới bình an, vui vẻ, mọi điều thuận lợi" - nam diễn viên bày tỏ.

Atus là một diễn viên fashionista chính hiệu

Sau 7 ngày công chiếu, bộ phim chạm mốc hơn 87 tỉ đồng, đây được dự đoán là tác phẩm doanh thu trăm tỉ tiếp theo của Anh Tú Atus sau "Cua lại vợ bầu" - 191,8 tỉ đồng (đạo diễn Nhất Trung, năm 2019); "Siêu lừa gặp siêu lầy" - 122 tỉ đồng (đạo diễn Võ Thanh Hòa, năm 2023); "Gặp lại chị bầu" - 105,3 tỉ đồng (đạo diễn Nhất Trung, năm 2024).