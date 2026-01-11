Hoài Lâm hát nhạc phim "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác"

Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp cùng Hãng phim Kunva, đơn vị truyền thông Mockingbird, đã tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu phim "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở Hà Nội tối 10-1.

Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và giới chuyên môn tham gia sự kiện cùng dàn diễn viên của phim gồm: Longka, Trương Minh Cường, Thùy Vi, Triệu An, Tuấn Voi, Hắc Diện …

Ca sĩ, diễn viên Hoài Lâm tất bật nhiều hoạt động nghệ thuật sau tái xuất

Anh vừa thể hiện nhạc phim vừa tham gia diễn xuất trong tác phẩm "Thiên đường máu" ra rạp dịp Tết Dương lịch gần đây

Đoàn phim dành thời gian để công bố video clip nhạc phim "Chỉ cần được bên em" do Hoài Lâm thể hiện. Ca khúc này cùng ca sĩ Hoài Lâm được chọn thể hiện nhạc phim "Sứ mạng sinh tử" vào năm 2016 và được quảng bá một thời gian.

Sau đó, phim "Sứ mạng sinh tử" bị hoãn, đổi tên "Phá vây" vào năm 2021 và cuối cùng thành "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác". Tác phẩm do Trần Hòa Bình và Trần Thanh Đa đạo diễn, thực hiện trong 10 năm với tổng kinh phí lên đến 30 tỉ đồng. Nhưng đây cũng là con số được đoàn phim tích góp trong suốt 1 thập kỷ.

Nội dung phim kể câu chuyện về "Masiness" (Mafia + Business) - loại hình tội phạm tinh vi hoạt động dưới lớp vỏ pháp nhân kinh doanh hợp pháp. Trong đó, Tập đoàn bất động sản Thái Minh Legend là hiện thân của sự tha hóa quyền lực, nơi những giao dịch "máu và tiền" được che đậy bằng vẻ ngoài lịch lãm.

Các diễn viên của phim "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" tại sự kiện

Ê-kíp làm phim trong buổi giao lưu

Một vài cảnh trong phim

Chiến Nam là một hình tượng đẹp về người chiến sĩ công an Việt Nam: kiên cường, bản lĩnh và luôn dấn thân bảo vệ lẽ phải, đã chiến đấu không ngừng nghỉ để đưa bóng tối ra ánh sáng. Tác phẩm khởi chiếu cả nước từ ngày 30-1.

Kể từ khi tái xuất đến nay, Hoài Lâm đã hát một số nhạc phim: "Nhà ma xó", "Thiên đường máu". Trong phim "Thiên đường máu", Hoài Lâm không chỉ hát nhạc phim mà còn tham gia vai phụ, sát cánh bên nhân vật chính Tuấn (Quang Tuấn thể hiện).