Nhiều nơi làm việc xuyên đêm để tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2-9

Ngày 1-9, đồng loạt các xã, phường tại TP Cần Thơ cử cán bộ túc trực tại UBND phường, xã; nhà văn hóa khu vực, ấp để tặng quà là tiền mặt 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2-9.

Trước đó, vào tối 31-8, cán bộ ở nhiều xã, phường của thành phố cũng làm việc xuyên đêm để gửi quà tặng đến tay người dân.

Công chức phường Ninh Kiều làm xuyên đêm để trao quà đến tận tay người dân

Trong số 103 xã, phường ở Cần Thơ thì phường Ninh Kiều chi tiền tặng quà cho người dân nhiều nhất với hơn 9,8 tỉ đồng cho khoảng 98.000 nhân khẩu.

Ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, cho biết: "Trong sáng 31-8, phường đã họp các cán bộ cùng lực lượng công an để rà soát danh sách các hộ địa bàn. Đến 17-21 giờ cùng ngày, phường đã chi tiền ngay cho người dân".

Đồng thời, từ đây đến ngày 2-9, phường cũng bố trí cán bộ để tiếp tục trao tận tay cho các hộ dân; trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này nhưng chậm nhất không quá ngày 15-9".

Người dân vui mừng khi nhận quà

Ông Võ Trung Lý (SN 1955, ngụ đường Hùng Vương, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bày tỏ: "Lần đầu tiên tôi được nhà nước chi tiền an sinh xã hội. Tuy số tiền không lớn nhưng ngay dịp Quốc khánh 2-9 nên tôi sẽ giữ món quà này làm kỷ niệm. Với tôi, đây là món quà quá đặc biệt".

Cán bộ khu vực Khánh Bình, phường Hưng Phú đăng thông tin tặng quà trên Zalo để người dân trong khu vực biết địa điểm và thời gian đến nhận

Tại xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ) cũng cấp phát 100.000 đồng/người dân ngay trong đêm 31-8. Còn tại khu vực Khánh Bình, phường Hưng Phú (TP Cần Thơ), cán bộ khu vực đã đăng thông báo trên Zalo để cho người dân biết và đến nhận quà, với nội dung: "Thời gian tặng quà cho người dân vào ngày 1-9 như sau: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; chiều 13-17 giờ; tối từ 18-21 giờ. Địa điểm nhận: Nhà Văn hóa khu vực Khánh Bình".

Xã Mỹ Tú cũng trao 100.000 đồng cho người dân trong đêm

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú, UBND xã đã triển khai công tác phát quà cho người dân trên địa bàn xã với tinh thần kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định với hình thức tặng quà qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử - VNeID, và tặng trực tiếp bằng tiền mặt.

Từ 13 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 31-8, UBND xã Mỹ Tú tổ chức cấp phát trực tiếp cho người dân tại 3 địa điểm.

Tại phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), từ 13 giờ ngày 31-8, địa phương đã tổ chức phát quà tại 10 điểm tập trung.

Phường huy động tối đa lực lượng để rà soát, lập danh sách, chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền và thông báo rộng rãi đến người dân. Mỗi tổ có từ 11–14 thành viên, gồm cán bộ đảng ủy, UBND phường, công an, an ninh cơ sở, cán bộ khóm và tổ dân phố.