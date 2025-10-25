Nâng chất lượng hoạt động Công đoàn

Hôm nay (25-10), tại các phường Phú Thạnh, An Hội Tây, Cầu Ông Lãnh và xã Phú Hòa Đông, TP HCM đồng loạt diễn ra Hội nghị đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030, tổng kết hoạt động giai đoạn lâm thời (gần 4 tháng).

Cải thiện chính sách, phúc lợi

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thạnh, cho biết ngay từ khi thành lập Công đoàn phường đã xác định đoàn viên - lao động là kim chỉ nam của mọi hoạt động. Do vậy, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động thường xuyên được Công đoàn phường triển khai thực hiện.

Theo đó, Công đoàn phường đã chăm lo, tặng quà, trao học bổng cho 64 đoàn viên và con đoàn viên - lao động khó khăn, bệnh nan y; phối hợp với các Công đoàn cơ sở nâng cao phúc lợi cho người lao động (NLĐ) thông qua việc tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" và tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho lao động nữ…

Trong bối cảnh đời sống, việc làm của NLĐ còn gặp nhiều khó khăn, thời gian tới, ngoài phát huy mọi nguồn lực để nâng chất các hoạt động chăm lo, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, Công đoàn phường sẽ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện các chính sách cho NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp (DN); phấn đấu ít nhất 80% DN có tổ chức Công đoàn thực hiện thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định nhằm cải thiện chế độ phúc lợi cho NLĐ…

Tại phường An Hội Tây, công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên - lao động luôn là mục tiêu xuyên suốt của Công đoàn phường trong giai đoạn lâm thời và cả trong nhiệm kỳ mới (2025-2030).

Thời gian qua, Công đoàn phường đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự thực hiện công trình "Mắt sáng Công đoàn" hỗ trợ khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 NLĐ và thực hiện 10 ca mổ mắt miễn phí cho đoàn viên; chăm lo, tặng quà, học bổng cho 84 đoàn viên, con NLĐ khó khăn; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" tại 4 đơn vị, DN với 1.760 NLĐ tham gia.

Đoàn viên tham gia chương trình “Mắt sáng đoàn viên”, do Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM tổ chức. Ảnh: MAI CHI

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường An Hội Tây sẽ tiếp tục vận động người sử dụng lao động và các nguồn lực xã hội chăm lo cho đoàn viên - lao động, nhất là các trường hợp khó khăn, bệnh nan y, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp, vận động tổ chức ít nhất 1 hoạt động chăm sóc sức khỏe mỗi năm cho đoàn viên - lao động trong các DN; chăm lo cho con CNVC-LĐ…

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Công đoàn xã Phú Hòa Đông hiện được giao quản lý 55 Công đoàn cơ sở, trong đó chủ yếu là các đơn vị, DN ngoài nhà nước (47/55 đơn vị, DN).

Ông Nguyễn Huỳnh Quang, Chủ tịch Công đoàn xã, chia sẻ nhiệm kỳ 2025-2030, sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần tạo thuận lợi cho sự phát triển của DN nhưng cũng mang đến nhiều thách thức cho NLĐ. Do đó, để thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động, ngoài đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, Công đoàn xã sẽ chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi số trong CNVC-LĐ.

Ngoài ra, Công đoàn xã sẽ đăng ký công trình thi đua "Bình dân học vụ số", phấn đấu 100% đoàn viên - lao động được trang bị kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số như: sử dụng điện thoại thông minh, giao dịch trực tuyến, tra cứu chính sách, pháp luật qua nền tảng số, kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân và phòng tránh lừa đảo trên mạng… Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị, DN tổ chức các lớp tập huấn "phổ cập kỹ năng số" và vận động NLĐ tham gia "Ngày hội công nhân số" để làm quen và trải nghiệm các dịch vụ số thiết yếu trong đời sống và sản xuất.

Cán bộ Công đoàn và đoàn viên phường Phú Thạnh, TP HCM hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh hoạt động trên địa bàn có đông lao động và các DN đa dạng về loại hình và lĩnh vực hoạt động. DN và NLĐ trên địa bàn đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nên nhiệm kỳ tới, Công đoàn phường xác định việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên - lao động là nhiệm vụ hàng đầu.

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh chăm lo cho người dân khó khăn Ảnh: THANH NGA

Theo đó, Công đoàn phường sẽ tiếp tục đề xuất LĐLĐ thành phố thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ thông qua các chương trình "Mái ấm Công đoàn", "Trái tim nghĩa tình", tặng sổ tiết kiệm, trao học bổng cho con CNVC-LĐ... Cùng với đó, Công đoàn phường cũng sẽ làm tốt việc đại diện cho NLĐ ở những nơi chưa có tổ chức Công đoàn khi có yêu cầu; quan tâm chăm lo NLĐ khó khăn...

Để NLĐ theo kịp với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, Công đoàn phường sẽ triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", phấn đấu đến năm 2030 có 100% đoàn viên - lao động được trang bị kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số…

CÔNG ĐOÀN TP HCM TUẦN QUA Trong tuần (từ ngày 20 đến 25-10), các lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã tham dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu Công đoàn các phường, xã nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, trao đổi tình hình hoạt động Công đoàn thành phố từ sau khi tổ chức lại bộ máy, đánh giá hoạt động sau khi thành lập và định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn phường, xã trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức Hội nghị tuyên dương 145 gương lao động nữ điển hình trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà".



