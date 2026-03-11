HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Giúp nữ nhân viên văn phòng làm đẹp

T.Nga

(NLĐO)- Các nữ đoàn viên, người lao động được chờ đợi tiếp tục phát huy sức sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngày 11-3, Ban Tổng giám đốc và Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức chương trình họp mặt nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và kỷ niệm 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Biểu dương lao động nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà - Ảnh 1.

Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn biểu dương và tặng quà cho nữ lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên tiêu biểu

Tại chương trình, bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty - đã ôn lại truyền thống về ngày Quốc tế Phụ nữ và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng thời, phát động phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2026.

Bà Phạm Thị Thu Hương kêu gọi nữ đoàn viên, người lao động phát huy sức sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổng công ty ngày càng phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM.

Biểu dương lao động nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn chúc mừng và ghi nhận những đóng góp quan trọng của lao động nữ

Dịp này, ban tổ chức đã biểu dương và trao quà tặng cho hơn 120 nữ lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2025.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự chương trình còn được tham gia chuyên đề hướng dẫn kỹ năng trang điểm cá nhân dành cho nữ nhân viên văn phòng nhằm góp phần nâng cao sự tự tin, phong thái chuyên nghiệp trong môi trường công sở.

Tin liên quan

Giúp phụ nữ nâng cao đời sống tinh thần

Giúp phụ nữ nâng cao đời sống tinh thần

(NLĐO) - Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Công đoàn phường Bến Thành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3

(NLĐO)- Nữ đoàn viên, hội viên, lao động được tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong ngày kỷ niệm đặc biệt của giới

TP HCM trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn

(NLĐO) - Trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn không chỉ lan tỏa chính sách an sinh nhân văn mà còn thể hiện sự chăm lo thiết thực đến sức khỏe phụ nữ.

