Giúp phụ nữ nâng cao đời sống tinh thần

Ngày 9-3, Công đoàn phường Bến Thành, TPHCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2026) và 1.986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại phường Bến Thành diễn ra trong không khí ấm áp, sôi nổi, thu hút đông đảo nữ đoàn viên, hội viên tham gia

Đại biểu tham dự buổi họp mặt

Điểm nhấn của chương trình là buổi sinh hoạt chuyên đề "Khi chúng ta hạnh phúc" do Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, báo cáo viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trình bày.

Qua đó, nhiều nội dung thiết thực về xây dựng đời sống tinh thần tích cực, gìn giữ hạnh phúc gia đình và cân bằng giữa công việc với cuộc sống đã được chia sẻ, góp phần giúp phụ nữ nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, phát huy tốt vai trò của mình trong gia đình cũng như xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, báo cáo viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình – Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chia sẻ chuyên đề “Khi chúng ta hạnh phúc” tại chương trình

Đại diện Tổ chức Tài chính vi mô CEP tuyên truyền, giới thiệu các chương trình vay vốn dành cho nữ đoàn viên, hội viên tại buổi họp mặt

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP tuyên truyền, giới thiệu các chương trình vay vốn dành cho nữ đoàn viên, hội viên có nhu cầu. Qua đó, giúp chị em có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn phù hợp để phát triển sinh kế, chủ động cải thiện kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Kim Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Thành phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Kim Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Thành đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của phụ nữ địa phương trong thời gian qua.

Ông Huỳnh Vĩnh Lâm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành, Chủ tịch Công đoàn phường tiếp nhận áo dài do các Công đoàn cơ sở trên địa bàn trao tặng

Dịp này, nhằm lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam và phát huy tinh thần sẻ chia trong đoàn viên – lao động, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường đã hưởng ứng chương trình trao tặng hơn 500 bộ áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành, Chủ tịch Hội LHPN phường trao các suất trợ cấp học tập đến các em học sinh

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 6 suất trợ cấp học tập (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.