HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Giúp phụ nữ nâng cao đời sống tinh thần

Huỳnh Như

(NLĐO) - Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Công đoàn phường Bến Thành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày 9-3, Công đoàn phường Bến Thành, TPHCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2026) và 1.986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phường Bến Thành, TPHCM: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 1.

Chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại phường Bến Thành diễn ra trong không khí ấm áp, sôi nổi, thu hút đông đảo nữ đoàn viên, hội viên tham gia

Phường Bến Thành, TPHCM: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 2.

Phường Bến Thành, TPHCM: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt

Điểm nhấn của chương trình là buổi sinh hoạt chuyên đề "Khi chúng ta hạnh phúc" do Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, báo cáo viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trình bày. 

Qua đó, nhiều nội dung thiết thực về xây dựng đời sống tinh thần tích cực, gìn giữ hạnh phúc gia đình và cân bằng giữa công việc với cuộc sống đã được chia sẻ, góp phần giúp phụ nữ nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, phát huy tốt vai trò của mình trong gia đình cũng như xã hội.

Phường Bến Thành, TPHCM: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 4.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, báo cáo viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình – Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chia sẻ chuyên đề “Khi chúng ta hạnh phúc” tại chương trình

Phường Bến Thành, TPHCM: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 5.
Phường Bến Thành, TPHCM: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 6.

Đại diện Tổ chức Tài chính vi mô CEP tuyên truyền, giới thiệu các chương trình vay vốn dành cho nữ đoàn viên, hội viên tại buổi họp mặt

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP tuyên truyền, giới thiệu các chương trình vay vốn dành cho nữ đoàn viên, hội viên có nhu cầu. Qua đó, giúp chị em có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn phù hợp để phát triển sinh kế, chủ động cải thiện kinh tế gia đình.

Phường Bến Thành, TPHCM: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Kim Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Thành phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Kim Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Thành đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của phụ nữ địa phương trong thời gian qua.  

Phường Bến Thành, TPHCM: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 8.
Phường Bến Thành, TPHCM: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 9.

Ông Huỳnh Vĩnh Lâm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành, Chủ tịch Công đoàn phường tiếp nhận áo dài do các Công đoàn cơ sở trên địa bàn trao tặng

Dịp này, nhằm lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam và phát huy tinh thần sẻ chia trong đoàn viên – lao động, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường đã hưởng ứng chương trình trao tặng hơn 500 bộ áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Phường Bến Thành, TPHCM: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành, Chủ tịch Hội LHPN phường trao các suất trợ cấp học tập đến các em học sinh

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 6 suất trợ cấp học tập (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tin liên quan

Thông điệp của Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ gửi đến nữ cán bộ Công đoàn dịp 8-3

Thông điệp của Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ gửi đến nữ cán bộ Công đoàn dịp 8-3

(NLĐO) - LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ, công chức trong hoạt động Công đoàn.

Nhiều hoạt động chăm lo ý nghĩa cho lao động nữ dịp 8-3

(NLĐO)- Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên nhân dịp 8-3, Công đoàn các cấp còn chăm lo cho các lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3

(NLĐO)- Nữ đoàn viên, hội viên, lao động được tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong ngày kỷ niệm đặc biệt của giới

ngày quốc tế phụ nữ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng phường bến thành Công đoàn phường Bến thành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường bến thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo