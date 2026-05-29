Chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - lao động khó khăn

Ngày 29-5, Công đoàn xã Bình Chánh, TPHCM tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng người lao động, nhất là công nhân đang gặp khó khăn trong cuộc sống và việc làm.

Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên - lao động tham gia

Tại chương trình, Công đoàn xã Bình Chánh đã trao 54 phần quà đến đoàn viên - lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động có tỉ lệ thương tật từ 31% trở lên và đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo.

Mỗi phần quà trị giá từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng, được trích từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn vận động xã hội hóa.

Lãnh đạo địa phương trao quà hỗ trợ cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn

Những phần quà không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần kịp thời, giúp đoàn viên, người lao động thêm niềm tin, vượt qua khó khăn, yên tâm lao động, sản xuất.

Trong khuôn khổ chương trình, nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” và xây dựng các “Điểm phúc lợi đoàn viên”, Công đoàn xã Bình Chánh ký kết thỏa thuận với Tổ chức Tài chính vi mô CEP về việc phối hợp hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi dành cho đoàn viên - lao động.

Công đoàn xã Bình Chánh cũng đã ký mới 1 thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi 3 bản thỏa ước lao động tập thể; hỗ trợ kết nối việc làm cho 9 lao động; đồng thời thành lập mới 2 công đoàn cơ sở và phát triển thêm 56 đoàn viên.

Công đoàn xã Bình Chánh ký kết phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP nhằm tăng phúc lợi cho đoàn viên - lao động

Cũng nhân dịp này, hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2026, Công đoàn xã Bình Chánh tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Nội dung tập huấn tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

Tăng kết nối, chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, Chủ tịch Công đoàn xã Bình Chánh - cho biết hưởng ứng Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn xã đã tập trung triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động với phương châm thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là Chương trình “Đối thoại Tháng 5” với 6 buổi đối thoại, thu hút 286 đoàn viên, người lao động tham gia. Qua các buổi đối thoại, nhiều kiến nghị, nguyện vọng của người lao động đã được tiếp nhận và giải quyết kịp thời. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, Chủ tịch Công đoàn xã Bình Chánh - phát biểu tại chương trình Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở đã hỗ trợ 226 đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng kinh phí hơn 96 triệu đồng; tổ chức 3 chương trình “Bữa cơm Công đoàn” trị giá gần 23 triệu đồng, đồng thời vận động doanh nghiệp cải thiện chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.



