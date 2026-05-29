Lao động

Không để lao động phi chính thức đơn độc

THANH NGA - HUỲNH NHƯ

Việc tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn giúp họ thuận lợi khi tiếp cận chính sách an sinh, được chăm lo và hỗ trợ tốt hơn

Mới đây, hàng chục tài xế xe công nghệ tại phường Phú Định, TP HCM đón tin vui khi Công đoàn phường tổ chức ra mắt nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ và triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.

Kết nối lao động tự do

Ngoài việc công bố quyết định công nhận 47 đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành Nghiệp đoàn Xe ôm, xe công nghệ phường Phú Định, Công đoàn phường còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên.

Cụ thể, đoàn viên được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông và một số thế võ tự vệ. Đây đều là những kỹ năng cần thiết phục vụ công việc và cuộc sống hằng ngày của họ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều phần quà là nhu yếu phẩm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Anh Vinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm, xe công nghệ phường Phú Định - cho biết: "Việc có một tổ chức đại diện là mong mỏi của nhiều anh em tài xế xe công nghệ. Khi Công đoàn phường khảo sát nguyện vọng, gần 50 người đã đăng ký tham gia. Chúng tôi kỳ vọng sau khi có nghiệp đoàn, anh em sẽ được hỗ trợ, quan tâm nhiều hơn để cuộc sống bớt vất vả".

Công đoàn xã Bàu Bàng, TP HCM cũng vừa tổ chức thành lập Nghiệp đoàn Bán vé số, tập hợp 47 đoàn viên gia nhập tổ chức Công đoàn. Ngay trong ngày ra mắt nghiệp đoàn, mỗi đoàn viên được trao tặng áo thun cùng nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng.

Theo ông Lưu Thế Thuận, Chủ tịch Công đoàn xã Bàu Bàng, đây là cột mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với lao động phi chính thức. Việc thành lập Nghiệp đoàn Bán vé số xã Bàu Bàng trong Tháng Công nhân cũng cho thấy sự đồng hành, sẻ chia của Công đoàn với người lao động (NLĐ) trên hành trình mưu sinh và ổn định cuộc sống.

Ông Thuận cho rằng bán vé số là công việc giúp nhiều người yếu thế có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Khi tham gia nghiệp đoàn, họ có nơi sinh hoạt, được chăm lo và bảo vệ quyền lợi như lao động ở khu vực chính thức.

Ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch Công đoàn phường Phú Định, TP HCM - tặng quà đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm, xe công nghệ. Ảnh: THANH NGA

Thêm động lực gắn bó

Song song với việc tập hợp lao động phi chính thức, các cấp Công đoàn TP HCM còn đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã kết nạp thêm 109 đoàn viên. Trước đó, Công đoàn Saigon Co.op cũng thành lập thêm một Công đoàn cơ sở thành viên, nâng tổng số lên 132 đơn vị với hơn 13.000 đoàn viên.

Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, cho biết hiện tỉ lệ NLĐ tham gia tổ chức Công đoàn đạt 95%; số còn lại là lao động thử việc. "Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, NLĐ sẽ được giới thiệu với tổ chức Công đoàn, tham gia lớp tìm hiểu và làm bài trắc nghiệm. Khi được biết rõ các chính sách phúc lợi, hầu hết NLĐ đều mong muốn gia nhập Công đoàn" - ông Bắc thông tin.

Khi trở thành đoàn viên Công đoàn, NLĐ được hưởng nhiều chính sách chăm lo như quà tặng dịp lễ, Tết; hỗ trợ chi phí nghỉ mát; khen thưởng; xét tặng danh hiệu thi đua… Ngoài ra, đoàn viên còn được hưởng ưu đãi từ chương trình Phúc lợi Công đoàn Saigon Co.op như mua sắm giảm giá 10%-30% đối với nhiều mặt hàng thiết yếu.

Không chỉ vậy, hằng năm, Công đoàn Saigon Co.op còn chủ động đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phúc lợi nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đoàn viên, NLĐ.

Trong tháng cao điểm phát triển đoàn viên, Công đoàn xã Bình Chánh, TP HCM cũng công bố quyết định thành lập và ra mắt 2 Công đoàn cơ sở, gồm Công đoàn cơ sở Trạm Y tế xã và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Ống giấy Lộc An. Đây là bước phát triển mới trong công tác tập hợp đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn tại địa phương.

Theo bà Chung Mỹ Duyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, trong bối cảnh hiện nay, tổ chức Công đoàn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc đồng hành với NLĐ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Công đoàn còn là cầu nối giữa NLĐ với doanh nghiệp (DN) và chính quyền địa phương.

"Việc thành lập thêm các Công đoàn cơ sở sẽ tạo điều kiện để đoàn viên - lao động được hỗ trợ tốt hơn về đời sống và việc làm. Qua đó, họ có thêm động lực gắn bó lâu dài với DN, tích cực thi đua lao động sản xuất" - bà Duyên nhấn mạnh. 

Theo ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, LĐLĐ thành phố xác định phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Vì vậy, các cấp Công đoàn thành phố cần tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

LĐLĐ TP HCM đặt mục tiêu phát triển 450.000 đoàn viên mỗi năm, trong đó có ít nhất 5.000 đoàn viên thuộc khu vực phi chính thức. LĐLĐ TP HCM cũng phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành số hóa 100% dữ liệu đoàn viên và hoạt động Công đoàn trong các lĩnh vực quản lý đoàn viên, tuyên truyền và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Nhiều kết quả tích cực

Công đoàn phường Phú Định cho biết nhờ áp dụng mô hình cải cách hành chính "Giải pháp số hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian hỗ trợ DN thành lập Công đoàn cơ sở", việc phát triển Công đoàn cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, Công đoàn phường Phú Định chủ động hỗ trợ DN đơn giản hóa quy trình thủ tục. DN chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản, Công đoàn sẽ sử dụng công nghệ và nghiệp vụ để hoàn thiện các biểu mẫu theo quy định. Nhờ vậy, DN tiết kiệm thời gian, NLĐ cũng nhanh chóng được gia nhập tổ chức Công đoàn để tiếp cận các chương trình chăm lo, bảo vệ quyền lợi.

Từ đầu năm đến nay, dù còn nhiều khó khăn, Công đoàn phường Phú Định đã thành lập được 8 Công đoàn cơ sở với hơn 300 đoàn viên.

Liên đoàn Lao động TP HCM hỗ trợ gia đình đoàn viên nghiệp đoàn đặc biệt khó khăn

