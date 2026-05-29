Lao động

Phường Phú Thọ, TPHCM: Sôi nổi "Ngày hội công nhân – Ấm áp nghĩa tình" năm 2026

Huỳnh Như

(NLĐO) - Ngày hội công nhân phường Phú Thọ sôi nổi với nhiều hoạt động chăm lo, phúc lợi, tạo không gian gắn kết và sẻ chia cho đoàn viên – lao động

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", đồng thời tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động, ngày 29-5, Công đoàn phường Phú Thọ, TPHCM tổ chức "Ngày hội công nhân – Ấm áp nghĩa tình" với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia.

Ngày hội công nhân tại phường Phú Thọ sáng 29-5

Ngay từ đầu giờ, không khí ngày hội đã trở nên sôi nổi với các hoạt động giao lưu, tạo sự gắn kết giữa người lao động sau những giờ làm việc.

Tại ngày hội, sân chơi "Công nhân giờ tan ca" diễn ra hào hứng với nhiều trò chơi tập thể, đố vui có thưởng. Đây là không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, người lao động thư giãn, đồng thời tăng cường sự giao lưu, chia sẻ giữa các đoàn viên.

Song song đó, chuỗi gian hàng phúc lợi đa dạng như "Nghĩa tình công nhân", ông đồ cho chữ, cắt tóc – uốn tóc miễn phí… thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Đồng thời, đoàn viên, CNVC-LĐ còn được tư vấn tài chính cá nhân và tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Tổ chức tài chính vi mô CEP, giúp giảm áp lực kinh tế, ổn định cuộc sống.

Các gian hàng "Phúc lợi đoàn viên" cũng giới thiệu nhiều sản phẩm thiết yếu với giá ưu đãi, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", giúp người lao động tiếp cận hàng hóa chất lượng với chi phí hợp lý.

Dịp này, Công đoàn phường Phú Thọ trao tặng 300 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, đến đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, có nhiều nỗ lực vượt khó và đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất – kinh doanh tại đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với đó, nhằm mở rộng chương trình "Phúc lợi đoàn viên", Công đoàn phường đã tổ chức ký kết hợp tác với các đơn vị đồng hành gồm Công ty Gạo Kim Sáng, Công ty TNHH Bell Đức, Quỹ CEP và Co.opmart Phú Thọ. Hoạt động hướng đến tăng cường các chương trình ưu đãi, chăm lo thiết thực và lâu dài hơn cho đoàn viên trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Như Sương, Phó Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thọ, cho biết ngày hội không chỉ dừng lại ở các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mà còn là dịp kết nối giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Thông qua các hoạt động gần gũi, thiết thực, chương trình góp phần tạo không gian lắng nghe, chia sẻ, giúp đoàn viên - lao động cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của tổ chức Công đoàn. Từ đó, tạo thêm động lực để người lao động yên tâm công tác, nâng cao năng suất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Nâng cao kỹ năng số cho đoàn viên – lao động

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường Phú Thọ phối hợp Công an phường hướng dẫn đoàn viên cài đặt và sử dụng ứng dụng "SOS an ninh trật tự" trên điện thoại thông minh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng với đó, ban tổ chức triển khai chuyên đề "Ứng dụng AI và chuyển đổi số trong công việc", giúp đoàn viên - lao động tiếp cận kiến thức mới, nâng cao kỹ năng số, thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của quá trình chuyển đổi số trong lao động và sản xuất.

Các đại biểu tham dự ngày hội sáng 29-5

Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam"

Dịp này, Công đoàn phường Phú Thọ trao tặng 300 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, đến đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn phường đã tổ chức ký kết hợp tác với các đơn vị đồng hành gồm Công ty Gạo Kim Sáng, Công ty TNHH Bell Đức, Quỹ CEP và Co.opmart Phú Thọ

Các gian hàng tại ngày hội

Chuỗi gian hàng phúc lợi đa dạng như "Nghĩa tình công nhân", ông đồ cho chữ, cắt tóc – uốn tóc miễn phí… thu hút đông đảo đoàn viên tham gia

