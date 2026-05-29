Ra mắt “Góc cà phê cùng lãnh đạo” tại Công ty Year 2000

Ngày 29-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Xuân (TPHCM), Công đoàn phường phối hợp cùng Công đoàn Công ty TNHH Year 2000 ra mắt mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", "Góc cà phê cùng lãnh đạo" và "Vườn hoa người lao động".

Hoạt động nhằm chào mừng Tháng Công nhân – tháng cao điểm với hàng loạt phong trào thi đua và các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, tại phường Linh Xuân.

Công nhân tham quan "Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh"

Nhằm lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp thành hành động cụ thể là động lực trong thi đua sản xuất; Công ty TNHH Year 2000 đã xây dựng "Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh". Không gian là nơi trưng bày các hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ; cuộc đời, sự nghiệp của Bác; cuộc đấu tranh kháng chiến của dân tộc Việt Nam…

"Góc cà phê cùng lãnh đạo" tại Công ty TNHH Year 2000

Mô hình "Góc cà phê cùng lãnh đạo" được duy trì vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần nhằm cụ thể hóa nội dung đối thoại với một hình thức mới, tạo ra một không gian tương tác cởi mở, thân thiện ngay tại doanh nghiệp. Đây sẽ là nhịp cầu thắt chặt sự gắn kết, nơi ban giám đốc có thể trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của anh chị em công nhân.

Qua đó, ban giám đốc, Công đoàn và người lao động cùng nhau xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và thúc đẩy công ty ngày càng phát triển bền vững. Đây cũng là một công trình mang ý nghĩa chính trị sâu sắc - thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Công nhân tham quan "Vườn hoa người lao động"

"Vườn hoa người lao động" Công ty TNNH Year 2000 được gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Hưởng ứng Chương trình "Đối thoại tháng 5" – xây dựng một nhịp cầu gắn kết, thấu hiểu, nơi mọi tâm tư, nguyện vọng của anh chị em công nhân được lắng nghe và sẻ chia kịp thời. Ban Chấp hành Công đoàn phường phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty TNHH Year 2000 tổ chức Chương trình "Tháng lắng nghe người lao động nói".

Dịp này, chương trình đã tặng 20 suất quà (trị giá 500.000 đồng/phần) tặng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty.

Chị Phạm Thị Thùy Dương, công nhân công ty, cho biết đây không chỉ là ngày đặc biệt đối với riêng chị mà còn là niềm vui chung của tập thể người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường Linh Xuân, TPHCM ăn trưa cùng công nhân

"Tôi rất vui vì từ nay công nhân chúng tôi có thêm không gian để giải trí, sinh hoạt và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Qua những hoạt động thiết thực này, tôi cảm nhận được sự quan tâm rất lớn từ công ty cũng như lãnh đạo địa phương dành cho người lao động" - chị Dương bày tỏ.

Theo chị Dương, không chỉ những phần quà ý nghĩa mà sự quan tâm, hỏi han chân tình cũng tiếp thêm động lực để công nhân vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. "Được làm việc trong môi trường văn minh, an toàn và đầy tình yêu thương là niềm may mắn rất lớn đối với chúng tôi" - chị Dương nói.