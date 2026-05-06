THÁNG CÔNG NHÂN: Hiệu quả ngay tại cơ sở

Tháng Công nhân (CN) năm nay với chủ đề "CN Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tổ chức bảo đảm thực chất; lấy người lao động (NLĐ) làm trung tâm, Công đoàn cơ sở làm nền tảng, chuyển đổi số là công cụ và hiệu quả là thước đo.

Hướng về người lao động

Tại Quảng Ninh, Công ty CP Than Vàng Danh là đơn vị khai thác than hầm lò có quy mô, sản lượng lớn nhất trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), với 5.626 cán bộ, CN. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu sản xuất 3,9 triệu tấn than nguyên khai, đào mới 41.530 m lò. Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng đạt 1,43 triệu tấn; đào mới 12.947 m lò; thu nhập bình quân của NLĐ đạt 22,7 triệu đồng/người/tháng, thợ lò trên 28 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh sản xuất, doanh nghiệp (DN) phối hợp chặt chẽ với Công đoàn chăm lo điều kiện làm việc, chế độ cho NLĐ như khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, cải thiện nhà ở tập thể, tổ chức tham quan du lịch và hỗ trợ 4 triệu đồng/người. Trong Tháng CN 2026, nhiều hoạt động được triển khai: phát động thi đua bảo đảm an toàn; hội thi thợ giỏi; "Bữa cơm Công đoàn"; thăm, tặng quà, động viên CN bị tai nạn lao động đang điều trị.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn (ngồi thứ 3 từ phải sang) thăm, tặng quà thợ mỏ Công ty CP Than Vàng Danh. Ảnh: NGỌC DUY

Ông Đoàn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, cho biết với phương châm lấy NLĐ làm trung tâm, Tháng CN năm nay tập trung các chương trình thiết thực như: "Đối thoại tháng 5", "Cảm ơn NLĐ", "Bữa cơm Công đoàn", khám sức khỏe miễn phí, tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao, tập huấn kỹ năng nghề và kỹ năng số.

Tại lễ phát động, 53 phần quà đã được trao cho CN có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đồng thời hỗ trợ xây dựng 3 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Chị Trần Thị Duyên, đoàn viên Công ty CP Quốc tế Thagaco, bày tỏ: "Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn. Có được căn nhà kiên cố là ước mơ nhiều năm của gia đình, tạo động lực để tôi tiếp tục làm việc tốt hơn".

Đổi mới sáng tạo

Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tháng CN 2026 ghi nhận sự chuyển biến rõ từ phong trào sang kết quả thực chất.

Điểm nổi bật là các hoạt động không chỉ mang tính định hướng mà được cụ thể hóa bằng hành động, có chỉ tiêu, cơ chế thúc đẩy và công cụ đo lường ngay tại cơ sở. Lần đầu tiên các chỉ tiêu định lượng được xác lập đến từng đơn vị, đoàn viên - lao động: phấn đấu 10% đoàn viên - lao động tham gia đề xuất sáng kiến; trong đó tối thiểu 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn.

Phong trào đổi mới sáng tạo được triển khai gắn với từng vị trí việc làm, đi sâu đến tổ, chuyền, phân xưởng - nơi NLĐ hiểu rõ quy trình sản xuất. Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động theo dõi, đánh giá, hỗ trợ triển khai sáng kiến từ sớm, rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến ứng dụng.

Nội dung đổi mới cũng mở rộng theo xu hướng mới, nhấn mạnh "sáng kiến số", kỹ năng số, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - những yếu tố trực tiếp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của DN.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, các nhiệm vụ này nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu; ưu tiên mô hình dễ nhân rộng, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống người dân.

Từ đó, vai trò của Công đoàn cơ sở được nâng lên: không chỉ vận động mà còn trực tiếp tổ chức, đồng hành, theo dõi và thúc đẩy để mỗi sáng kiến được hình thành và áp dụng hiệu quả.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi cán bộ Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở, tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể; trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên - lao động, góp phần xây dựng đất nước phát triển, thịnh vượng.