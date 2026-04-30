THÁNG CÔNG NHÂN 2026: Tạo chuyển biến thực chất

Tại Cung Văn hóa Lao động thành phố - cơ sở Bình Trưng, tối 28-4, LĐLĐ TP HCM đã khai mạc Tháng Công nhân (CN) lần thứ 18 và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2026, với chủ đề "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác AT-VSLĐ trong kỷ nguyên số". Chương trình thu hút hàng ngàn đoàn viên - lao động tham gia.

7 chương trình trọng tâm

Phát biểu khai mạc Tháng CN, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - nhấn mạnh LĐLĐ thành phố xác định Tháng CN không chỉ là cao điểm hoạt động, mà phải tạo ra những chuyển biến thực chất, bền vững trong cả năm.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - tặng quà cho người lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cụ thể, Công đoàn thành phố tập trung triển khai 7 chương trình trọng tâm, gồm: "CN sáng tạo - vững tin bước vào kỷ nguyên mới"; "Cảm ơn người lao động (NLĐ)"; "Đối thoại tháng 5"; "Chăm lo phúc lợi đoàn viên"; "Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở"; "Nâng cao đời sống tinh thần cho CN"; nhất là chương trình chăm lo nhà ở, đời sống bền vững cho CN, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp (DN) thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú CN, hỗ trợ tiếp cận y tế, giáo dục, từng bước cải thiện điều kiện sống lâu dài cho NLĐ.

"Để Tháng CN thực sự lan tỏa sâu rộng, LĐLĐ thành phố kêu gọi các cấp Công đoàn chủ động, sáng tạo, sát cơ sở; các DN quan tâm, đồng hành với NLĐ; các cấp, ngành phối hợp, hỗ trợ hiệu quả. Bởi chăm lo cho CN chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của thành phố" - ông Bùi Thanh Nhân khẳng định.

Tại lễ phát động, LĐLĐ thành phố đã tổ chức chuỗi sự kiện hoạt động ý nghĩa như ký kết biên bản ghi nhớ với 3 cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe cho NLĐ; tổ chức các gian hàng bán giảm giá cho đoàn viên - lao động, trong đó ban tổ chức tặng phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng cho 1.500 NLĐ để mua sắm; trao tặng 12 "Mái ấm Công đoàn" (60 triệu đồng/mái ấm).

Chương trình còn trao tặng 300 phần quà (mỗi phần gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá khoảng 500.000 đồng) của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho NLĐ khó khăn; gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: HOÁNG TRIỀU

Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn, chị Trần Thị Ngọc Hân (CN Công ty May Sài Gòn 3) rất xúc động. Mấy tháng nay, mẹ chị liên tục ốm đau phải nằm viện, chị phải xin nghỉ không lương để chăm sóc. Vừa lo chi phí điều trị cho mẹ trong khi thu nhập giảm, cả gia đình đang ở trọ, con đang độ tuổi đến trường khiến kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. "Tôi cảm kích trước sự quan tâm kịp thời, với phần quà này, tôi dành toàn bộ để lo thuốc thang, bồi bổ cho mẹ" - chị Hân tâm sự.

Chăm lo tốt nhất cho đoàn viên - lao động

LĐLĐ TP Hà Nội cũng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và triển khai các hoạt động cao điểm Tháng CN năm 2026 vào tối 28-4, tại Công viên Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, đã ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Lao động và nhấn mạnh bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, giai cấp CN Việt Nam nói chung, CN thủ đô nói riêng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Giai cấp CN thủ đô đang tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Năm 2026, LĐLĐ TP Hà Nội xác định Tháng CN là đợt cao điểm với phương châm tập trung về cơ sở, lấy NLĐ làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Theo đó, các hoạt động trọng tâm cấp thành phố được triển khai đồng bộ, thiết thực, gồm: phối hợp UBND thành phố tổ chức lễ phát động Tháng CN và Tháng hành động về AT-VSLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và NLĐ trong việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn.

Đề xuất tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với CN - lao động, tạo diễn đàn dân chủ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội - tặng quà cho công nhân không may gặp tai nạn lao động. Ảnh: NGỌC ÁNH

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực như thăm hỏi, tặng quà đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm 100% CN bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn được thăm hỏi, động viên, hỗ trợ. Tổ chức tuyên dương 100 "CN giỏi thủ đô", biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức "Lớp đoàn viên tháng 5". Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nhất là khám, tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ CN…

Tại sự kiện đặc biệt này, LĐLĐ TP Hà Nội trao 20 phần quà cho CN không may gặp tai nạn lao động.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo

Không chỉ TP HCM và Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước đã phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng CN từ cuối tháng 4 với chuỗi hoạt động chăm lo thiết thực dành cho NLĐ.

Tại lễ phát động do LĐLĐ và Sở Nội vụ TP Đà Nẵng tổ chức mới đây, ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng - cho biết Công đoàn thành phố sẽ tổ chức hơn 10 hoạt động trong suốt Tháng CN. Trong đó, lấy NLĐ làm trung tâm, hướng về cơ sở, nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên - lao động, như tặng 1.000 phần quà hỗ trợ NLĐ khó khăn trong Tháng CN; tặng 16 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về chỗ ở.

Điểm nhấn trong Tháng CN của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai năm nay là chuỗi hoạt động phong phú như Ngày hội gia đình CN, Ngày hội văn hóa CN, các chương trình tư vấn sức khỏe, tâm lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cùng với đó là triển khai các gian hàng phúc lợi Công đoàn, chương trình bán hàng ưu đãi, giảm giá ngay tại DN và khu nhà trọ CN, qua đó tạo điều kiện để NLĐ tiếp cận các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu với chi phí hợp lý.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM trao bảng tượng trưng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngoài các hoạt động chăm lo truyền thống, chương trình tập trung khuyến khích, phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số trong đội ngũ CN - lao động, từ đó phát huy vai trò chủ thể của NLĐ trong quá trình phát triển DN.

Tại Cần Thơ, ngay trong ngày khai mạc Tháng CN, LĐLĐ thành phố đã trao tặng 20 "Mái ấm Công đoàn" (tổng trị giá 1 tỉ đồng), 20 suất học bổng và 100 phần quà cho học sinh, đoàn viên - lao động để vượt khó vươn lên.

Tháng CN năm nay, Cần Thơ sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, không chỉ là các chương trình chăm lo như "Bữa cơm Công đoàn", "Cảm ơn NLĐ", "Mái ấm Công đoàn", mà còn là sự sẻ chia bằng trách nhiệm và tình cảm, để mỗi đoàn viên thực sự cảm nhận được tổ chức Công đoàn là chỗ dựa tin cậy. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố còn cùng DN xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn, phát triển bền vững.

"Tháng CN không chỉ là một hoạt động thường niên, mà còn là lời hiệu triệu hành động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, ý chí vươn lên và niềm tự hào của mỗi NLĐ" - bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nói.

Tiếp thêm động lực Tại lễ khai mạc Tháng CN do LĐLĐ TP HCM tổ chức, bên cạnh các hoạt động chăm lo thiết thực, NLĐ còn rất hứng khởi khi được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Bản giao hưởng xanh". Sự chuẩn bị, đầu tư công phu của các nghệ sĩ mang đến những giá trị tinh thần tốt đẹp, tiếp thêm niềm tin, khơi dậy động lực để NLĐ phấn đấu, vững bước, sáng tạo trong lao động, sản xuất.



