Chặn đứng kế hoạch của nhóm "Tình Tân Định" và "Subin Chánh Hiệp"

Ngày 22-12, Công an phường An Phú, TPHCM cho biết vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh niên mang hung khí đi "huyết chiến" vào đêm khuya.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 21-12, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Phú An đã phát hiện thông tin về việc hai nhóm thanh niên (nhóm "Tình Tân Định" và nhóm "Subin Chánh Hiệp") hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Công an tóm gọn 2 nhóm thanh niên

Địa điểm các đối tượng lựa chọn là cổng sau Khu Du lịch Đại Nam, thời gian vào lúc 1 giờ sáng 22-12.

Công an phường Phú An đã triển khai lực lượng truy xét nóng.

Đến 22 giờ 30 phút ngày 21-12, tổ công tác phát hiện 18 đối tượng đang tập trung lực lượng cùng nhiều hung khí nguy hiểm tại khu vực gò mã (thuộc khu phố Tân Định 3, phường Hòa Lợi).

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, áp giải, bàn giao toàn bộ đối tượng và tang vật cho Công an phường Hòa Lợi để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.