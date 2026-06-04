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Pháp luật

Chân dung một số đối tượng truy nã vừa bị Công an TPHCM bắt giữ

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp với công an các phường xã trên địa bàn và công an các tỉnh, thành bắt 6 đối tượng có quyết định truy nã.

Ngày 4-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với công an các địa phương trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã.

Cụ thể, ngày 9-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc bắt đối tượng Nguyễn Hữu Thành (SN 1991) theo quyết định truy nã số F290/QĐTN – CSHS ngày 13-5-2025 về tội danh gây rối trật tự công cộng.

Chân dung 6 đối tượng truy nã vừa bị Công an TPHCM bắt giữ - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Thành

Đến ngày 16-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Cam Ly (tỉnh Lâm Đồng ) bắt đối tượng Nguyễn Trần Khánh Duy (SN 1996) theo quyết định truy nã số C06/QĐTN – VPCQCSĐT ngày 30-9-2025 của Công an Tỉnh An Giang về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chân dung 6 đối tượng truy nã vừa bị Công an TPHCM bắt giữ - Ảnh 2.

Nguyễn Trần Khánh Duy

Ngày 18-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp gia đình đã vận động đối tượng Lê Minh Thân (SN 1990) theo quyết định truy nã số 5972/QĐTN – ĐTTH ngày 23-11-2024 của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM về tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Chân dung 6 đối tượng truy nã vừa bị Công an TPHCM bắt giữ - Ảnh 4.

Huỳnh Thanh Tùng

Chân dung 6 đối tượng truy nã vừa bị Công an TPHCM bắt giữ - Ảnh 5.

Lê Thành Luân

Ngày 19-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Bà Điểm xác minh truy bắt đối tượng Lê Thành Luân (SN 1991) theo quyết định truy nã về tội danh cố ý gây thương tích.

Ngày 21-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp với Công an phường An Khánh xác minh truy bắt đối tượng Huỳnh Thanh Tùng (SN 1972) bị truy nã tội danh cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã phối hợp với Công an phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) xác minh truy bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1999) theo quyết định truy nã số G1004/QĐTN – CSHS ngày 15-1-2026 về tội danh trộm cắp tài sản.

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